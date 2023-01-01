من وراء القضبان: مذكرات صدام حسين تكشف أسرار اعتقاله وآماله

أفرجت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن عدد من أوراق ومذكرات الرئيس العراقي الراحل خلال فترة اعتقاله، والتي تناولت الفترة خلال عام 2004، وملابسات ما تعرض له صدام حسين.
الأوراق الـ 40 التي تم الإفراج عنها، جاءت بخط الرئيس الراحل صدام حسين، إذ بدأت يوم السبت الخامس عشر من شهر مايو عام 2004، أشار فيها إلى رؤيا في المنام مع مجموعة من العراقيين رأى خلالها شيئا يخرج من بطنه، واستيقظ بعدها وتعرض لكشف طبي، وفي اليوم التالي عزم الأطباء على ذهابه إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي ليتأكدوا من شكوكهم عن إصابة صدام بالمرارة أو الكبد، مشيرًا إلى رؤيا المنام بشأن خروج شيء من بطنه.
وتضمنت مذكرات صدام حسين في أيام سجنه، بعضا من أبيات شعرية، يأمل خلالها الإفراج عنه حرا، وأن يعود لأمته وشعبه، وأن يملك ملكا ويجلب نصرا لشعبه، كما استشهد بآيات من سورة الإسراء، سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ? إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
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