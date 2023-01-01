من وراء القضبان: مذكرات صدام حسين تكشف أسرار اعتقاله وآماله



صدام حسين صدام حسين

أفرجت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن عدد من أوراق ومذكرات الرئيس العراقي الراحل خلال فترة اعتقاله، والتي تناولت الفترة خلال عام 2004، وملابسات ما تعرض له صدام حسين.



الأوراق الـ 40 التي تم الإفراج عنها، جاءت بخط الرئيس الراحل صدام حسين، إذ بدأت يوم السبت الخامس عشر من شهر مايو عام 2004، أشار فيها إلى رؤيا في المنام مع مجموعة من العراقيين رأى خلالها شيئا يخرج من بطنه، واستيقظ بعدها وتعرض لكشف طبي، وفي اليوم التالي عزم الأطباء على ذهابه إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي ليتأكدوا من شكوكهم عن إصابة صدام بالمرارة أو الكبد، مشيرًا إلى رؤيا المنام بشأن خروج شيء من بطنه.



وتضمنت مذكرات صدام حسين في أيام سجنه، بعضا من أبيات شعرية، يأمل خلالها الإفراج عنه حرا، وأن يعود لأمته وشعبه، وأن يملك ملكا ويجلب نصرا لشعبه، كما استشهد بآيات من سورة الإسراء، سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ? إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

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وتناولت مذكراته محبته للعرق وبغداد، حيث ينشد قائلا: بغداد الحضارة والتاريخ والفداء، لافتًا إلى فراقه لزوجته من أكثر من عام، قائلًا: لم أرَ الحبيبة، بعد أن تركتها في أبريل عام 2003.واستعرض صدام في مذكراته أحداثا مهمة وتفاصيل قضاء وقته في السجن وفي الساحة الرياضية، وتعامل السجانين والأطباء.المذكرات المخطوطة بيد صدام حسين لم تكن الإشارة الأولى إلى تفاصيل حياته، إذ سبق أن نشرت مذكرات نقلها محاميه الشخصي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عنه، بناء على عدد من اللقاءات التي عقدها مع صدام حسين خلال فترة اعتقاله.وتناولت المذكرات التي نقلها المحامي الخاص، الأحداث منذ 1959 حتى تسلمه السلطة والحروب التي خاضها لحين سقوط بغداد واعتقاله من قبل الجيش الأمريكي، إذ يرويها المحامي بدقة، بعد لقاءات امتدت لـ 144 مرة بالرئيس الراحل صدام حسين، وتألفت المذكرات من 480 صفحة و27 فصلا وملاحق وصور مختلفة لصدام وعائلته ورسائل بخط يده.