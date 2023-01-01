من هي كامالا هاريس؟.. دعمت فلسطين وزوجها ينتمي لعائلة يهودية



كامالا هاريس كامالا هاريس

وجدت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي كامالا هاريس، نفسها في موقف مفاجئ قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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حصلت هاريس على دعم بايدن في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيُنهي حملته الانتخابية، ووصلت هاريس أخيرًا إلى المنصب الذي طالما سعت إليه وهو قمة التذكرة الديمقراطية، وربما الرئاسة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.من هي هاريس؟كامالا هاريس، هي نائبة رئيس الولايات المتحدة، وفي 20 يناير 2021، أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وهي أول امرأة، وأول أميركية سمراء البشرة، وأول أمريكية من جنوب آسيا يتم انتخابها لهذا المنصب، حسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض الأمريكي.وبصفتها نائبة للرئيس، عملت على جمع الناس معًا لتعزيز الفرص وتوفير الخدمات للعائلات وحماية الحريات الأساسية في جميع أنحاء البلاد. قادت النضال من أجل المرأة وحرية العيش في مأمن من العنف المسلح، وحرية التصويت، وحرية شرب الماء النظيف واستنشاق الهواء النظيف.ويشير الموقع الرسمي للبيت الأبيض إلى أنها صنعت انجازات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما مثلت الولايات المتحدة في الخارج حيث شرعت في أكثر من اثنتي عشرة رحلة خارجية، وسافرت إلى أكثر من 19 دولة، واجتمعت مع أكثر من 150 من قادة العالم لتعزيز التحالفات العالمية المهمة.كانت نائبة الرئيس شريكًا موثوقًا به للرئيس الأمريكي جو بايدن حيث يعملان معًا لتحقيق إنجازات هائلة تغير حياة ملايين الأمريكيين كما استثمروا معًا في الاقتصاد لخلق عدد قياسي من فرص العمل والحفاظ على معدلات البطالة منخفضة، وأدى عملهم إلى إنشاء المزيد من الأعمال الصغيرة في فترة عامين أكثر من أي إدارة سابقة.وبصفتها رئيسًا لمجلس الشيوخ، سجلت نائبة الرئيس هاريس رقمًا قياسيًا جديدًا لأغلب الأصوات التي أدلى بها نائب الرئيس في التاريخ، متجاوزًا الرقم القياسي الذي ظل قائمًا منذ ما يقرب من 200 عام.وكانت أصواتها نتيجة لذلك ويشمل ذلك الإدلاء بالتصويت الحاسم لتأمين إقرار قانون خفض التضخم التاريخي، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في معالجة أزمة المناخ.وترأست أيضًا التصويت غير المسبوق لتثبيت أول امرأة سمراء البشرة، القاضية كيتانجي براون جاكسون، في المحكمة العليا بينما كانت تعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس بايدن لتحقيق التمثيل التاريخي للنساء والأشخاص الملونين بين المرشحين على جميع مستويات الحكومة الفيدرالية.وفي عام 2017، أدت اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث دافعت عن تشريعات مكافحة الجوع، وتخفيف الإيجارات، وتحسين الرعاية الصحية للأمهات، وتوسيع الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة، وتنشيط البنية التحتية الأمريكية، ومكافحة أزمة المناخ.في عام 2010، تم انتخاب نائبة الرئيس هاريس مدعية عامة لولاية كاليفورنيا حيث أشرفت على أكبر وزارة عدالة في الولاية في البلاد.حياتها الشخصيةولدت نائب الرئيس هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، استوحت هي وشقيقتها مايا إلهامهما من والدتهما شيامالا جوبالان، عالمة سرطان الثدي والرائدة في حد ذاتها، والتي جاءت إلى الولايات المتحدة من الهند في سن 19 عامًا ثم حصلت على الدكتوراه في نفس العام الذي حصلت فيه كامالا على درجة الدكتوراه.كان والدا نائبة الرئيس نشطين في حركة الحقوق المدنية، وغرسا فيها الالتزام ببناء تحالفات قوية تناضل من أجل حقوق وحريات جميع الناس.وتخرجت نائبة الرئيس هاريس من جامعة هوارد وكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، في عام 2014 تزوجت من المحامي دوغلاس إيمهوف، ولديهما طفلين إيلا وكول.بصفتها رائدة طوال حياتها المهنية، تلتزم نائبة الرئيس بتنفيذ نصيحة والدتها وهي «كانت والدتي تنظر إلى وتقول: كامالا، قد تكون أول من يفعل أشياء كثيرة، ولكن تأكد من أنك لست الأخير».من هو زوجها المنتمي لعائلة يهودية؟ينتمي دوغ إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى عائلة يهودية في بروكلين، لكنه نشأ في ماتاوان بولاية نيوجيرسي الأمريكية، قبل أن تنتقل عائلته إلى كاليفورنيا عندما كان مراهقًا.التحق إمهوف بكلية الحقوق في لوس أنجلوس وترقى في صفوف شركات المحاماة الكبرى، حيث أصبح شريكًا وكسب ما يصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً، قبل أن يتنحى في عام 2020 لتجنب تضارب المصالح.وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، لدى إمهوف خبرة سياسية تعكس هويته كأول زوج يهودي لنائبة الرئيس أو الرئيس المحتمل، بجانب مسيرته المهنية التي استمرت 30 عاماً كمحام في مجال الترفيه.تزوج إمهوف وهاريس في عام 2014، وبينما يسعد إمهوف بمشاركة قصص خطوبتهما وعلاقتهما، ووصف أيضاً التناقض بشأن تأثر حياته المهنية مؤقتاً، بصفته زوج أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، فيما عبر عن ترحيب وتحديات القيام بدور داعم في زواجه.وقدم إمهوف دعماً عاماً قوياً لزوجته طوال مسيرتها السياسية، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020.عمل إمهوف بينما كانت زوجته تخدم في الإدارة الأميركية، حيث حصل على وظيفة زائر في واشنطن لتدريس القانون في جامعة جورج تاون، وتولى بصفته الرسمية عدداً من المسؤوليات الموكلة إليه، بما في ذلك الإشراف على مقر نائب الرئيس وإدارة فرقة من المساعدين.ويحتفظ إمهوف بمكتب في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي، بجوار البيت الأبيض، وتحدث بفخر عن الفرص الرسمية الأخرى مثل قيادة الوفود لحضور مراسم التنصيب الرئاسية في الخارج في كوريا الجنوبية والفلبين.تطلع إمهوف أيضاً إلى تطبيق خلفيته القانونية وخبرته في توجيه سياسة الإدارة بشأن توسيع المساعدة القانونية وفي العمل مع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل والمائدة المستديرة المشتركة بين الوكالات للمساعدة القانونية، وفقاً للصحيفة.ولدى إمهوف موقف مساند للجالية اليهودية الأميركية، برز بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قام بحشد الدعم للجالية، كما ترأس اجتماعات للمنظمات اليهودية لمناقشة «معاداة السامية»، وفقاً لمنظمات رقابية. وفي أبريل، شارك في رئاسة اجتماع للزعماء اليهود لمناقشة دعم بايدن لإسرائيل في الحرب.دعم هاريس لفلسطينرغم أن زوجها ينتمي إلى عائلة يهودية إلا أن هاريس أعربت عن دعمها لحل الدولتين خلال مؤتمر ميونخ الأمني الذي عقد في فبراير، وأكدت أن هذا المسار هو الطريق للسلام والأمن لإسرائيل وفلسطين في النظام الدولي.وفي خطابها في مارس، ومع زيادة ردود الفعل الدولية تجاه الهجمات الإسرائيلية وتشكيلها ضغوطا على الإدارة الأميركية، لفتت هاريس إلى الوضع الإنساني في غزة مشيرة إلى أن الناس في غزة «يتضورون جوعا» وحثت إسرائيل على زيادة تدفق المساعدات للقطاع.وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية الأمريكية شددت هاريس على أهمية التمييز بين الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي، مؤكدة أن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يستحقان أن يعيشا بأمان على حد سواء.