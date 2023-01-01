من مطبخ الشيف زينب عوض.. طريقة عمل سلطة البنجر بالفواكه

سلطة البنجر بالفواكه
تقدم الشيف زينب عوض شرح طريقة عمل سلطة البنجر بالفواكه كالتالي:
• المقادير:
بنجر مسلوق
تفاح مقطع لمكعبات
كنتالوب مقطع لمكعبات
برتقال قطع
حبات عنب
عسل أبيض
كوب ماء سلق البنجر
? الشيف زينب عوض
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• الطريقة:
نسلق البنجر دون تقطيعه لمدة 20 دقيقة ونأخذ كوب من ماء السلق ونتركه حتى يبرد تمامًا، ونقشره برفق، ثم نضيف الفواكه المقطعة وكوب من ماء سلق البنجر وربع كوب من عسل النحل، ونقلب جيدًا ونقدِّم السلطة في طبق التقديم.
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