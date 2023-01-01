من مطبخ الشيف زينب عوض.. طريقة عمل سلطة البنجر بالفواكه



سلطة البنجر بالفواكه سلطة البنجر بالفواكه

تقدم الشيف زينب عوض شرح طريقة عمل سلطة البنجر بالفواكه كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

• المقادير:بنجر مسلوقتفاح مقطع لمكعباتكنتالوب مقطع لمكعباتبرتقال قطعحبات عنبعسل أبيضكوب ماء سلق البنجر? الشيف زينب عوض? اقرأ أيضًا | بمكونات بسيطة.. سلطة «البنجر بالزبادي» لزيادة التركيز في المذاكرة• الطريقة:نسلق البنجر دون تقطيعه لمدة 20 دقيقة ونأخذ كوب من ماء السلق ونتركه حتى يبرد تمامًا، ونقشره برفق، ثم نضيف الفواكه المقطعة وكوب من ماء سلق البنجر وربع كوب من عسل النحل، ونقلب جيدًا ونقدِّم السلطة في طبق التقديم.