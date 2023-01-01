

من "مداعبة فهمي لكندة" إلى "مفاجأة حلمي".. مواقف كوميدية في المهرجان من "مداعبة فهمي لكندة" إلى "مفاجأة حلمي".. مواقف كوميدية في المهرجان

لحظات ينتظرها الكثير من الأشخاص بين عام وآخر، فيحرصون على متابعة الفنانين المفضلين لديهم بإطلالتهم في أفلامهم التي يشاركون بها في المهرجانات، وشهدت بعض المهرجانات في الفترة الأخيرة، مواقف كوميدية أضافت لفعالياتها، نعرض بعضا منها في السطور التالية:



داعب الفنان حسين فهمي رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى، الفنانة كندة علوش، خلال صعودها على خشبة مسرح المهرجان بعد إعلان اسمها ضمن لجنة التحكيم قائلا: "هو عمرو يوسف مش في لجنة التحكيم بس سعيد أنه موجود معانا"، ما أثار حالة من الضحك والتصفيق من المشاركين في حفل افتتاح المهرجان.



وقدم الفنان أحمد فهمي، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فقرة كوميدية ساخرة في افتتاح المهرجان.

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وظهر فهمي في الحفل وهو يسخر من نفسه ومن محمد رمضان وعمرو دياب وأحمد السقا، وألقى إفيهات سياسية على فريق عمل فيلم "شيخ جاكسون"، وهم عمرو سلامة ومحمد حفظي وأحمد مالك، وكذلك إفيه على علاقات أحمد الفيشاوي النسائية المتعددة.أحمد أمين قدم حفل جوائز السينما العربية الأول في 2016، وسخر فيه من نفسه لشهرته المحدودة وقتها، وبعدها من أكثر من ممثل متواجد في الحفل مثل بيومي فؤاد وسيد رجب ومحمد فراج.كان السبق في الفقرات الساخرة في المهرجانات العربية لأحمد حلمي، الذي شارك في تقديم إحدى الفقرات لمهرجان القاهرة السينمائي حينما كان الفنان عزت أبو عوف رئيسه، وسخر فيها من ضعفه في اللغة الإنجليزية.