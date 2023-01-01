من البشر والحيوانات.. كيف ينتشر فيروس جدري القرود ؟



جدري القرود جدري القرود

أنتشر في الآونة الأخيرة فيروس جدري القرود بشكل كبير في أوروبا، ودول اسيوية، وهو ما يدفع الكثيرين حول طرق الوقاية من الإصابة به، وحماية انفسهم، وعائلتهم وكيفية إنتشار الفيروس.

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فيروس جدري القرود واحد من الأمراض النادرة، والجرذان والفئران والقرود من يصابون به، ويتسببان في انتقاله إلى البشر عند مخالطة الإنسان لهم.وتكثر الإصابة بمرض جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وتظهر الحالات خارج أفريقيا غالبًا بسبب السفر إلى الخارج، أو مخالطة حيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.وتبدأ أعراض جدري القرود في الظهور خلال مدة تتراوح من 3 أيام إلى 17 يومًا من التعرض للفيروس، وتسمى الفترة الفاصلة بين التعرض للفيروس وبدء ظهور الأعراض بفترة حضانة الفيروس.وتحدث الإصابة بجدري القرود نتيجة للتعرض لفيروس هذا المرض، وينتقل هذا الفيروس من خلال المخالطة اللصيقة لحيوان أو إنسان مصاب بجدري القرود، أو يمكنه الانتشار عندما يلمس شخص ما أشياءً (مثل البطانيات) لمسها شخص مصاب بجدري القرود.وينتقل فيروس جدري القرود من شخص إلى آخر ومن الحيوان إلى الإنسان بعدة طرق مختلفة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :- الملامسة المباشرة للطفح الجلدي أو القشور أو السوائل الخارجة من جسم شخص مصاب بجدري القرود.- التعرض المباشر ولفترة طويلة (أكثر من أربع ساعات) للرذاذ التنفسي لشخص مصاب بجدري القرود، ويشمل ذلك الاتصال الجنسي.- استخدام ملابس أو ملاءات أو بطاطين أو أي أشياء أخرى لامست الطفح الجلدي أو سوائل جسم شخص مصاب بالفيروس.- يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود من مرأة حامل مصابة إلى الجنين في بطنها.- التعرض للعضّ أو الخدش من حيوان مصاب.- تناول لحوم الحيوانات أو الطيور البرية التي تُطهى لتؤكل.- استعمال المنتجات المصنوعة من حيوانات مصابة، مثل: الجلود والفراء.- التعرض المباشر للطفح الجلدي أو السوائل الخارجة من أجسام حيوانات مصابة بجدري القرود.