من الاتهام إلى التنازل: لغز سيدة الأسانسير يتكشف



سيدة الأسانسير سيدة الأسانسير



قامت النيابة العامة بالسويس، بالاستماع لأقوال السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الأسانسير"، وبحضور والد المتهم للإدلاء بأقواله.

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حيث تراجعت سيدة الأسانسير عن اتهام الشاب بسرقتها أو محاولة الاعتداء عليها، وقالت إنه أخرج السـ.ـكين من جانبه ولم يرفعه في وجهها، ولم يسألها عن أي أموال أو مشغولات ذهبية ولم يسرق أي شيء من منزلها.وتابعت في أقوالها، أنها عندما صرخت واستغاثت بالجيران قال لها المتهم: "متخافيش أنا مش هأذيكي أنا كنت بدور على واحد ضرب أخويا الصغير".ولم توجه السيدة أي اتهام للصبي وأكدت أن هناك علاقة جيرة تربطها بأسرته، وأنها بعدما علمت من أسرته ظروفه الصحية وعدم إتزانه نفسيا وتلقيه علاجا، قررت التنازل عن المحضر والتصالح.وقال والد المتهم إن ابنه الطالب والمنقول للصف الأول الثانوي يعاني من حالة نفسية وعصبية، ويتابع مع طبيب شهير في السويس، ويتلقى علاجا نفسيا منذ مايو 2023، وقدم "روشتات" تفيد بما أقر أمام النيابة.وكانت مباحث السويس ألقت القبض على المتهم، بعد تداول مقطع فيديو يظهر الواقعة واقتحام المتهم شقة السيدة عقب خروجها من الاسانسير، وحيازته لسـ.ـكين، بينما لم تبلغ السيدة رجال الشرطة بالواقعة بعد معرفتها بإن المتهم ابن جيرانها.وحددت تحريات المباحث شخصية السيدة وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وجرى تحرير محضر، حيث اتهمته السيدة بالسرقة وأقرت بما سبق وانها تغاضت عن الإبلاغ عن المتهم، وأفادت أن مقطع الفيديو المتداول حصلت عليه صديقتها وهي من قامت بنشره.