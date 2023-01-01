من الأكلات المفيدة .. طريقة عمل البليلة

البليلة
تعد البليلة من الأكلات المفيدة والمغذية، كما يحتوي القمح على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم.
وإليكم طريقة تحضير البليلة بالخطوات
مقادير البليلة
¼ كيلو قمح
ماء حسب الحاجة
¼ 2 كوب حليب سائل
¼ كوب سكر
مكسرات و زبيب حسب الرغبة
طريقة تحضير البليلة
نظفي القمح جيدا من أي شوائب موجودة به ثم اغسليه بالماء الجاري.
ضعي القمح المغسول في قدر كبير على النار، ثم أضيفي إليه كمية كبيرة من الماء.
ضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق ثم اطفئي عليه النار.
ارفعي القدر من على النار واتركيه جانبًا لمدة ساعتين حتى يبرد تمامًا وتنتفخ حبات القمح.
أضيفي إلى القمح المسلوق كل من: الحليب السائل، السكر ثم ذوبي المزيج جيّدًا.
ضعي القدر مرة أخرى على النار وبمجرد أن يغلي اطفئي النار
اضيفي المكسرات و الزبيب حسب الرغبة وقدّمي البليلة ساخنة في الأطباق و الكاسات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!