من الأكلات المفيدة .. طريقة عمل البليلة



البليلة البليلة



تعد البليلة من الأكلات المفيدة والمغذية، كما يحتوي القمح على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاجها الجسم.

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وإليكم طريقة تحضير البليلة بالخطواتمقادير البليلة¼ كيلو قمحماء حسب الحاجة¼ 2 كوب حليب سائل¼ كوب سكرمكسرات و زبيب حسب الرغبةطريقة تحضير البليلةنظفي القمح جيدا من أي شوائب موجودة به ثم اغسليه بالماء الجاري.ضعي القمح المغسول في قدر كبير على النار، ثم أضيفي إليه كمية كبيرة من الماء.ضعي القدر على النار واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق ثم اطفئي عليه النار.ارفعي القدر من على النار واتركيه جانبًا لمدة ساعتين حتى يبرد تمامًا وتنتفخ حبات القمح.أضيفي إلى القمح المسلوق كل من: الحليب السائل، السكر ثم ذوبي المزيج جيّدًا.ضعي القدر مرة أخرى على النار وبمجرد أن يغلي اطفئي الناراضيفي المكسرات و الزبيب حسب الرغبة وقدّمي البليلة ساخنة في الأطباق و الكاسات.