من الأكلات السهلة .. طريقة عمل الكبدة بالردة المقرمشة

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الكبدة بالردة


اذا كنت من محبي الأكلات السهلة نقدم لك اليوم طريقة عمل الكبدة البانية بالردة.

كبدة
ردة.
نصف كوب ماء بصل.
عصير ليمون.
ثوم.
ملح و فلفل.
كزبرة ناشفة وكمون.
ثوم وبصل بودر.
شطة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير
نحضر إناء ونضع به (ماء البصل وثوم وملح وفلفل وكزبرة وكمون وثوم وبصل بودر وعصير ليمون) ثم نضع الكبدة.
ثم نترك الكبدة فى التتبيلة حوالى نصف ساعة.
ثم نحضر طبق و نضع به ردة و نضع الكبدة ونغطيها تماماً بالردة.
ثم نتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة أخرى.
ثم نسخن طاسة بها القليل من الزيت.
ثم نضع الكبدة فى الطاسة حتى تمام التسوية.

المصدر: elbalad

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