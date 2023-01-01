من إيطاليا إلى مطبخك: رحلة تحضير الكانيلوني اللذيذ باللحم المفروم



الكانيلوني باللحم المفروم الكانيلوني باللحم المفروم

تعتبر طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم هو نوع من أنواع الباستا مستطيلة وتُحشى من الداخل، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها بأكثر طريقة حسب الحشوة داخل الكانيلوني.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكانيلوني، وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها فب أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالب 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.





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مقادير طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفرومة :1 كوب حليب¼ ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة سكر3 بيض1 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة زيت نباتيللحشو :2 ملعقة كبيرة سمن1 بصل مفروم4 فص ثوم مفروم3 فلفل ألوان مكعبات500 جرام لحم مفروم2 ملعقة كبيرة زيت1 طماطم مبشورة2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم2 كوب عصير طماطم1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة كبيرة سمن لدهن القالبطريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم:_ في الخلاط الكهربائي، نضع الحليب، الملح، السكر، البيض والدقيق ونخلطهم جيدًا ثم نصفي الخليط._ نضع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي في مقلاة لا تلتصق، ونجعل مقدار مغرفة من خليط الحليب تملأ المقلاة على شكل قرص، ثم نقلّبها على الوجهين حتى تنضج._ لتحضير الحشو، نضع في مقلاة أخرى كل من: السمن، ثم البصل وفصّين فقط من الثوم المفروم ونحمّرهم حتى صبح لونهم ذهبي._ تضاف مكعبات الفلفل الألوان مع التقليب جيدًا، ثم يضاف اللحم المفروم ونتبّل بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونترك خليط الحشو على نار هادئة حتى ينّضج._ نضع في وعاء على النار، الزيت وفصّين الثوم المتبقّيين، ثم الطماطم المبشورة وبعد دقائق تضاف صلصة الطماطم وعصير الطماطم ونقلّبهم جيدًا._ نبهّر خليط الصلصة بقليل من الملح والفلفل الأسود ونترك الصلصة على النار الهادئة حتى تتسبّك._ نحشو الكانيلوني بخلطة اللحم ونلفّه على شكل رول حتى تنتهي من المقدار، وفي قالب فرن مدهون بالسمن نضع الكانيلوني المحشي ثم نقوم بإضافة الصلصة على الوجه._ ندخل قالب الكانيلوني الفرن حتى يتحمر وجهه، ثم نقدمه مباشرة.