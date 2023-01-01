من إيطاليا إلى مطبخك: رحلة تحضير الكانيلوني اللذيذ باللحم المفروم

الكانيلوني باللحم المفروم
تعتبر طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم هو نوع من أنواع الباستا مستطيلة وتُحشى من الداخل، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها بأكثر طريقة حسب الحشوة داخل الكانيلوني.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكانيلوني، وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها فب أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالب 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.
مقادير طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفرومة :
1 كوب حليب
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة سكر
3 بيض
1 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
للحشو :
2 ملعقة كبيرة سمن
1 بصل مفروم
4 فص ثوم مفروم
3 فلفل ألوان مكعبات
500 جرام لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
1 طماطم مبشورة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 كوب عصير طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة سمن لدهن القالب
طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم:
_ في الخلاط الكهربائي، نضع الحليب، الملح، السكر، البيض والدقيق ونخلطهم جيدًا ثم نصفي الخليط.
_ نضع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي في مقلاة لا تلتصق، ونجعل مقدار مغرفة من خليط الحليب تملأ المقلاة على شكل قرص، ثم نقلّبها على الوجهين حتى تنضج.
_ لتحضير الحشو، نضع في مقلاة أخرى كل من: السمن، ثم البصل وفصّين فقط من الثوم المفروم ونحمّرهم حتى صبح لونهم ذهبي.
_ تضاف مكعبات الفلفل الألوان مع التقليب جيدًا، ثم يضاف اللحم المفروم ونتبّل بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونترك خليط الحشو على نار هادئة حتى ينّضج.
_ نضع في وعاء على النار، الزيت وفصّين الثوم المتبقّيين، ثم الطماطم المبشورة وبعد دقائق تضاف صلصة الطماطم وعصير الطماطم ونقلّبهم جيدًا.
_ نبهّر خليط الصلصة بقليل من الملح والفلفل الأسود ونترك الصلصة على النار الهادئة حتى تتسبّك.
_ نحشو الكانيلوني بخلطة اللحم ونلفّه على شكل رول حتى تنتهي من المقدار، وفي قالب فرن مدهون بالسمن نضع الكانيلوني المحشي ثم نقوم بإضافة الصلصة على الوجه.
_ ندخل قالب الكانيلوني الفرن حتى يتحمر وجهه، ثم نقدمه مباشرة.
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