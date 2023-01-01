منها كاميرا 360 درجة وشنطة كهربائية.. أسعار ومواصفات "جاك JS4" بعد طرح فئة جديدة



جاك JS4 جاك JS4

أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع (القصراوي جروب)، الوكيل المحلي لعلامة "جاك JAC"، عن قائمة الأسعار الجديدة لسيارات العلامة الصينية في السوق المصري والتي تضمنت فئة جديدة للكروس أوفر SUV المدمجة "JS4" موديل 2024 لتنطلق بذلك في فئتين بدلا من فئة واحدة (بعد أن كان قد تم استبعاد الفئة الثانية منذ أكثر من عام)، وتتمتع الفئة الجديدة بعدد من المزايا أبرزها إضافة كاميرا 360 درجة وفتح باب الشنطة كهربائيا .. وفي هذا التقرير نستعرض أسعار السيارة والمواصفات التفصيلية لفئتيها وأبرز الاختلافات بينهما..

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أسعار JS4لم يتغير سعر الفئة الأولى في قائمة شهر أغسطس الجاري وفقا لأسعا آخر قائمة تم الإعلان عنها في مارس الماضي، ومع طرح الفئة الجديدة أصبحت أسعار السيارة كالتالي:• الفئة الأولى ((Deluxe بسعر 1,089,900 جنيه• الفئة الثانية ((Ultimat بسعر 1,169,900 جنيهأنظمة السلامةتم تعزيز "جاك JS4" في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:• 6 وسائد هواء (أمامية، جانبية، ستارية)• فرامل مانعة للانغلاق ABS• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD• برنامج ثبات إلكتروني ESP• مساعد فرامل هيدروليك HBA• نظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC• نظام أولوية الفرامل BOS• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة• 4 حساسات ركن خلفية• كاميرا خلفية• مثبت سرعة• فرامل يد كهربائية EPB• خاصية التعليق التلقائي Auto Hold• أحزمة أمان أمامية مع إمكانية تعديل ارتفاعها• ثلاث نقاط لأحزمة الامان الخلفية• تحذير صوتي عند تخطي السرعات المحددةوتتميز الفئة الثانية بـ (إنذار لربط أحزمة الأمان بالصف الخلفي - كاميرا 360 درجة برؤية بانورامية - نظام تحذير من الاصطدام الأمامي FCW - نظام تحذير من مغادرة الحارة المرورية LDW - نظام مراقبة النقاط العمياء BSD - تحذير باقتراب سيارة أخرى عند خروج السيارة من وضع الركنة في تقاطع).التجهيزات الخارجيةتقدم السيارة بـ 5 ألوان للطلاء الخارجي وهم (أبيض ، أحمر، أزرق سماوي، أسود، رمادي داكن).. وأبرز الاختلافات بالتجهيزات الخارجية بين الفئات كالتالي:الفئة الأولى (مليون و90 ألف جنيه)تتضمن تجهيزات الفئة القياسية للسيارة (مصابيح أمامية هالوجين، إمكانية تعديل مدى الإضاءة للمصابيح الأمامية، حساسات إضاءة تلقائية، إضاءة نهارية، مصابيح خلفية LED، مصابيح ضباب خلفية، إضاءة تتبعية، إضاءة ترحيبية شعار JAC، عجلات مقاس 17 بوصة، إطار احتياطي، حامل أمتعة بالسقف، هوائي على شكل زعنفة القرش، زجاج خلفي معتم للخصوصية، مساحة للزجاج الخلفي).الفئة الثانية (مليون و170 ألف جنيه)وتتميز الفئة الثانية بـ (مصابيح أمامية LED وخاصية الضم التلقائي لمرايا الأبواب أثناء غلق السيارة).التجهيزات الداخليةتظهر الاختلافات بين الفئتين أكثر وضوحا في تجهيزات المقصورة وهي كالتالي:الفئة الأولىفرش داخلي باللون الأسود من القماش مع بعض التطعيمات الجلدية، إمكانية طي مقاعد الصف الخلفي 40:60، مسند يد أمامي وخلفي مركزي، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، فتحة سقف كهربائية - غلق/فتح نافذة السائق بضغطة زر واحدة، عجلة قيادة متعددة الوظائف + قابلة للتعديل، التحكم في تغيير إضاءة وسطوع شاشة العدادات، شاشة للترفيه وعرض البيانات تعمل باللمس، راديو ، MP5، بلوتوث، ربط الهاتف الذكي بالشاشة مع دعم الاتصال بتطبيفات Apple CarPlay و Android Auto، كمبيوتر رحلات، 3 منافذ USB أمامي وخلفي، نظام صوت مكون من 6 سماعات، مفتاح ذكي لتشغيل المحرك وفتح السيارة، عازل صوت المحرك، إضاءة داخل الشنطة + غطاء خصوصية للشنطة، تكييف أوتوماتيك، فتحات تكييف خلفية).الفئة الثانيةوتتفوق الفئة الثانية على الأولى بالتجهيزات الآتية: (فرش داخلي من الجلد الأسود، ضبط وتعديل مقعد السائق كهربائيا في 4 اتجاهات، خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، غلق/فتح جميع النوافذ عن طريق الريموت، إمكانية فتح باب الشنطة كهربائيا، فتح باب الشنطة كهربائيا، شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة).