منشأة إنتاج Ferrari ستزيد تنوع السيارات، مع الحفاظ على سقف الإنتاج السنوي

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افتتحت فيراري منشأة إنتاج جديدة بمساحة 457,466 قدم مربع في مارانيلو، ما سيمكن الشركة من إنتاج ما يصل إلى 20,000 سيارة سنوياً بزيادة ملحوظة عن سقف 14,000 سيارة لعام عام 2023. ومع ذلك، تعتزم الشركة استخدام هذه المنشأة لتعزيز التخصيص وتسريع أوقات التطوير.



ستضم المنشأة الجديدة نقاط لإنتاج المحاور، ونقاط لتجميع المحركات الكهربائية وإنتاج البطاريات التي تم تصميمها لمساعدة فيراري على التكيف بسرعة مع اتجاهات السوق. وستكون المنشأة مفيدة بشكل خاص لإنتاج السيارات محدودة الإصدار التي يمكن الآن طرحها في السوق بسرعة أكبر.



أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، بينيديتو فيجنا، على أهمية التخصيص الفردي في سوق السيارات الفاخرة، وستوفر منشأة فيراري الجديدة المزيد من المرونة والتكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المخصصة للعملاء. يتماشى هذا النهج مع الاتجاه المتزايد للتخصيص في سوق السيارات الفاخرة، حيث تحظى السيارات الفريدة والمخصصة بطلب كبير.

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تعكس المنشأة الجديدة التزام الشركة بـ “الحياد التكنولوجي”، مما يعني استمرار الاستثمار في أنظمة محركات الوقود والمحركات الكهربائية والهجينة. تضمن هذه الاستراتيجية أن فيراري يمكنها التكيف مع مختلف حلول أنظمة المحركات مستقبلاً لتلبية تفضيلات العملاء المتنوعة والأسواق.