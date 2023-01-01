منتجات غذائية لتحسين عمل الدماغ

تعتبر نوعية الغذاء من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الجسم، وبعض المواد الغذائية لها تأثير مميز في تحسين عمل الدماغ والعينين والجملة العصبية.
وحول الموضوع قال الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس:"هناك منتجات غذائية بسيطة وسهلة المنال تعطينا فوائد صحية لا تقدر بثمن، على سبيل المثال بذور عباد الشمس التي يطلق عليها بعض الأطباء اسم غذاء العقل، الكل يحتاج إلى بعض المكونات الموجودة في هذه البذور مثل فيتامين ?1، هذا الفيتامين ضروري لآلية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها، وبمساعدته يتم إنتاج الأسيتيل كولين الذي يسمح لكل خلية بالتواصل مع الخلايا الأخرى".
ومن جهتها قالت الطبيبة الروسية يلينا ماليشيفا:"بذور عباد الشمس غذاء ممتاز للدماغ والخلايا العصبية، وتحوي على فيتامين E الذي له فوائد عظيمة لصحة العين".
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