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منافس شرس من vivo .. هاتف جديد بقدرات رائدة وتصميم شيك

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صورة الخبر: vivo Y37 Pro
vivo Y37 Pro

لأصحاب الفئة المتوسطة قدمت شركة vivo هاتف vivo Y37 Pro بشكل رسمي مؤخراً وذلك برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2

وفقا لموقع gadgetbytenepal يأتي هاتف vivo Y37 Pro بشاشة LCD بحجم 6.68 بوصة، وبجودة عرض HD، كما تدعم الشاشة لنسبة سطوع بنسبة 1000 nit.

ينطلق أيضاً هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وبذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت.
وفي إعدادات الكاميرا الخلفية ينطلق vivo Y37 Pro و بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر وبدقة 2 ميجا بيكسل وذلك بعمق تصوير، بينما تأتي كاميرا السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل.

يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويدعم الهاتف معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y37 Pro بثلاثة إختيارات في الألوان، كما يضم الهاتف لأثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو ويأتي الهاتف بسعر 255 دولار.

المصدر: صدى البلد

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