منافس شرس من Vivo .. موبايل اقتصادي ببطارية ضخمة وتصميم أنيق



Vivo Vivo

كشفت شركة فيفو الصينية، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة يتميز بببطارية ضخمة تدوم ليومين، ومواصفات مميزة ضمن فئته السعرية.

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وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف فيفو الجديد، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، عالية الدقة تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع 528 شمعة في المتر المربع.ويتميز هاتف فيفو بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، ووحدة أخرى مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج يونيسوك من نوع Unisoc T612، ويعمل بواجهة فيفو Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.ويتم تزويد الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها بسرعة تصل إلى 15 وات.وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف على دعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لتصنيف IP54، ويشار إلى هاتف فيفو الذي تطلق عليه اسم Vivo Y18i، متاحا باللونين الأسود والأخضر، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 95 دولار (أي ما يعادل 4.600 جنيه مصري).