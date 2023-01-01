مميزات وعيوب مدارس البترول ما بعد الإعدادية .. تفاصيل



مدارس البترول مدارس البترول

تعد مدارس البترول ما بعد الإعدادية من المدارس التي يرغب الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي اللحاق بها، خاصة بعد ظهور درجات الترم الثاني خلال الأيام الماضية، وتعد مدرسة البترول من أفضل بدائل للثانوية العامة 2024، حيث توفر فرص عمل للملتحقين بها بعد انتهاء مدة الدراسة التي تصل إلى 3 سنوات، ما يجعلها هدف الكثير من الطلاب، لكن أيضا هناك بعض العيوب للمدرسة وهو الأمر الذي يجعل أولياء الأمور في حيرة من دخول أبنائهم في العام الدراسي المقبل.



ونقدم لكم في التقرير التالي مميزات وعيوب مدارس البترول ما بعد الإعدادية، لاطلاع أولياء الأمور على كافة التفاصيل الخاصة بالمدرسة، قبل التقديم عليها خلال الأيام المقبل، للتيسير على الطلاب في اتخاذ القرار النهائي حول دخول المدرسة أم لا.



أصبحت مدرسة البترول من المدارس الهامة التي يلتحق بها طلاب الصف الثالث الإعدادي، لتكون بديلة عن الالتحاق بالمرحلة الثانوية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا من أولياء الأمور للتقديم فيها، خاصة أن الطالب يمكنه الحصول على وظيفة براتب مرتفع بعد 3 سنوات.

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كم مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية؟دائما ما يشغل أولياء الأمور في هذه الأيام معرفة مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية، حيث تتراوح المصاريف ما بين 3000 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه.ما هو مستقبل مدارس البترول بعد الإعدادية؟توفر مدارس البترول ما بعد الإعدادية العديد من المميزات بعد التخرج منها الالتحاق بالعديد من الكليات، منها الهندسة والتربية، كما أن خريج هذه المدارس يحصل على راتب عالي في العمل.وتعمل مدارس البترول على تقديم العديد من فرص العمل للخريجين، حيث إن خريجي قسم البترول يلتحقون بشركات البترول.ما هي مميزات وعيوب مدارس البترول؟يهتم الطلاب بمعرفة مميزات وعيوب مدارس البترول، ليكونوا على اقتناع تام، ومن مميزات المدرسة ما يلي:الحصول على شهادة معترف بها.نظام الدراسة بها 3 سنوات، مما يؤدي إلى الحصول على وظيفة في سن صغير.تقدم المدرسة فرصة تدريب عملي في مرحلة الدراسة.يمكن لخريج مدرسة البترول ما بعد الإعدادية إلى الانضمام لنقابة التطبيقيين.توفر فرص عمل داخل شركات البترول.يمكن للطلاب الحصول على فرصة سفر بالخرج داخل أحد الشركات الخارجية.وعلى الجانب الآخر، جاءت عيوب مدارس البترول، بالنسبة للطلاب المتقدمين كالتالي:مصاريف تقديم مدارس البترول ما بعد الإعدادية تكون مرتفعة.هناك بعض مدارس البترول غير المجهزة بورش التدريب أو المعامل.التنافس الشديد بين طلاب الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.عدم تغيير التخصص بسهولة.قد لا يتأقلم العديد من الطلاب مع ظروف بيئة العمل داخل مدارس البترول ما بعد الإعدادية.أين توجد مدارس البترول الحكومية؟توجد مدارس البترول الحكومية، في بعض المناطق، داخل محافظات مصر، على النحو التالي:محافظة القاهرة والجيزة بها 4 مدارس البترول.محافظة الإسكندرية.محافظة الإسماعيلية.محافظة بورسعيد.الكليات المتاحة بعد مدرسة البترولتوفر مدارس البترول ما بعد الإعدادية العديد من الكليات المتاحة، التي تجعل الملتحقين بها إلى دخول مرحلة التعليم الجامعي، والتي يرغبها بعد الطلاب، بعد انتهاء مدة الدراسة بالمدرسة وذلك كالتالي:الهندسة.كلية التربية.الكليات التكنولوجية.المعاهد العليا.