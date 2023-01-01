مميزات موبايل سامسونج Galaxy Z Fold 6



Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 6

مع المنافسة الشرسة في هذا القطاع، يعد أحدث هاتف قابل للطي من سامسونج، واحدًا من أفضل الهواتف المتوفرة في السوق حاليًا، نظرًا لأنه جهاز مبتكر ومتعدد الاستخدامات، ويقدم العديد من المزايا المتطورة بما في ذلك تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، لذلك سنتعرف فيما يلي على أبرز المزايا التي يقدمه هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6.

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أهم مزايا هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 61. التصميم:من حيث التصميم، يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، بهيكل أنحف وأخف وزنا بشكل ملحوظ من سابقه، مما يوفر شعورا براحة أكبر في اليد، فهو يزن حوالي 239 جراما، يبلغ قياس الغطاء والشاشات الداخلية نفس قياس هاتف Galaxy Z Fold 5، ومع ذلك، توفر الشاشة الأمامية في الإصدار الجديد نسبة عرض إلى ارتفاع أفضل، كما تم تقليل التجعد الداخلي للشاشة الداخلية حيث لا توجد فجوة بين النصفين عند طي الجهاز.وكما يعد هاتف Galaxy Z Fold 6 بمتانة أفضل لأنه يتمتع بهيكل حاصل على تصنيف IP48 وحماية Gorilla Glass Victus 2 لكلا الشاشتين وإطار من الألومنيوم المدرع.2. الشاشة والصوت:يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، بشاشة داخلية كبيرة قابلة للطي من نوع AMOLED، بقياس 7.6 بوصة، تدعم تقنية LTPO وتوفر معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، كما يتميز بشاشة غلاف بقياس 6.3 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 22:1.9 قابلة للاستخدام.وتوفر كلا الشاشتين ما يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، وعندما يتعلق الأمر ببث المحتوى، يدعم هاتف Galaxy Z Fold 6 تقنية HDR وHDR10+، بالإضافة إلى ذلك تدعم كلا الشاشتين العمل مع القلم الالكتروني S Pen.ويحتوي هاتف سامسونج المميز مكبرات صوت استريو في أعلى منتصف شاشة الغلاف، مع توجيه الصوت من خلال فتحات الإطار، يعمل مكبر الصوت العلوي أيضا كسماعة أذن.3. المعالج والبطارية:يتم تشغيل هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 6 بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويتميز الجهاز بذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x وتخزين داخلى من نوع UFS 4.0.ويحتوي هاتف Galaxy Z Fold 6 على بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات فقط، وتستغرق حوالي ساعة و20 دقيقة للشحن بالكامل.4. البرامج:من المتوقع أن يحصل هاتف Galaxy Z Fold 6 على 7 سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد، و7 سنوات من التحديثات الأمنية، ويأتي الهاتف محملا مسبقا بنظام التشغيل أندرويد 14، وواجهة سامسونج One UI 6.1.1، والذي يوفر أحدث إصدار من المساعد الذي Galaxy AI، والذي يوفر العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نسخ المكالمات الهاتفية وتقديم ملخصات لها، واقتراحات ذكية وإكمالا تلقائيا للرسائل، وترجمة فورية للمحادثات بلغات مختلفة، وغيرها الكثير.5. الكاميرا:يحتوي هاتف Galaxy Z Fold 6 على كاميرا أمامية مزودة بمستشعر سوني IMX374 بدقة 10 ميجابكسل على شاشة الغلاف، وكاميرا بمستشعر Sony IMX471 أسفل الشاشة الداخلية بدقة 4 ميجابكسل، ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر ISOCELL GN3 بدقة 50 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة ثنائي البكسل، وميزة OIS، وهي مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع ISOCELL 3LU بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي ISOCELL 3K1 بدقة 10 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x ودعم OIS.إحدى المزايا الرئيسية لهاتف Galaxy Z Fold 6 هي منافسته المحدودة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وغني عن القول أنه أحد أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليا بالأسواق، بفضل تصميمه المتميز والمتين، وشاشاته الممتازة، ومكبرات الصوت القوية، والكاميرات الموثوقة تجعله منافسا قويا لأي شخص يفكر في جهاز قابل للطي، ويزيد البرنامج المتميز، المعزز بمجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، من جاذبيته.ولكن يعد عامل السعر من أبرز عيوب هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، والذي يشكل عائقا أمام أولئك الذي يرغبون في شراء هاتف قابل للطي، فهو يعد من أغلى الهواتف الموجودة بالسوق حيث تصل تكلفته في السوق المصري إلى 80 ألف جنيه مصري.