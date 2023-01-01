ممنوع دخول المدرسين.. تعليمات صارمة من التربية والتعليم لامتحانات النقل 2024: مفاجأة للطلاب

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حذرت المديريات التعليمية على الإدارات بمنع مرور معلم المادة على اللجان الامتحانية خلال الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته، وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بأيام، مشددة على مراجعة ورقة الأسئلة مراجعة دقيقة والتأكد من دباجة الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية.



وأشارت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، إلى أنه يجب الالتزام بأخذ القرارات المعتمدة الأزمة من مديري المدارس شخصيًا باستلام أسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى أنه يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.



وشددت المديريات على تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، والتأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة.

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تعليمات بشأن امتحانات الترم الثاني 2024من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.