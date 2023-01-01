ممنوع دخول المدرسين.. تعليمات صارمة من التربية والتعليم لامتحانات النقل 2024: مفاجأة للطلاب

حذرت المديريات التعليمية على الإدارات بمنع مرور معلم المادة على اللجان الامتحانية خلال الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته، وذلك قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بأيام، مشددة على مراجعة ورقة الأسئلة مراجعة دقيقة والتأكد من دباجة الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية.
وأشارت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، إلى أنه يجب الالتزام بأخذ القرارات المعتمدة الأزمة من مديري المدارس شخصيًا باستلام أسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى أنه يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.
وشددت المديريات على تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، والتأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة.
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