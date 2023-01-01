ممنوعاتٌ صارمةٌ على طلابِ الجامعاتِ في امتحاناتِ نهايةِ العام: هاتفٌ مُحرّمٌ وكتبٌ مُقيدةٌ



امتحانات امتحانات



يستعد طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن تكون في شهر يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



ويتساءل الكثير من طلاب الجامعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الممنوعات التي يتم حظر استخدامها داخل القاعات الامتحانات حتى يكونوا على علم بها، حتى ألا يعرضوا أنفسهم لعقوبات الغش.



وفي ذلك الصدد، كشف مصدر مسؤول بالجامعات، عن الممنوعات التي يتم حظر استخدامها داخل القاعات الامتحانية حتى يكون الطلاب على دراية بها طوال الوقت، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة الطلاب بها حتى ألا يعرضوا أنفسهم للعقوبات.

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يجب على الطلاب احترام المراقبين وعدم الاعتداء عليهم لفظيًا أو بدنيًاوأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أنه يحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، ولن يسمح أيضًا بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان، يجب على الطلاب احترام المراقبين وعدم الاعتداء عليهم لفظيًا أو بدنيًا.وأشار المصدر إلى أنه يجب على الطلاب عدم التأخير عن الموعد المحدد لأداء الامتحان، ولن يسمح بالتدخين داخل اللجان، متابعًا: أعمال الشغب خلال الامتحانات قد تؤدي إلى الفصل.وفي وقت سابق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على اهتمام مصر الراسخ بتدويل التعليم العالي، كمحور أساسي لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالمية.