ممنوعاتٌ صارمةٌ على طلابِ الجامعاتِ في امتحاناتِ نهايةِ العام: هاتفٌ مُحرّمٌ وكتبٌ مُقيدةٌ

يجب على الطلاب احترام المراقبين وعدم الاعتداء عليهم لفظيًا أو بدنيًا
يستعد طلاب الجامعات الحكومية في الوقت الحالي، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن تكون في شهر يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتساءل الكثير من طلاب الجامعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الممنوعات التي يتم حظر استخدامها داخل القاعات الامتحانات حتى يكونوا على علم بها، حتى ألا يعرضوا أنفسهم لعقوبات الغش.
وفي ذلك الصدد، كشف مصدر مسؤول بالجامعات، عن الممنوعات التي يتم حظر استخدامها داخل القاعات الامتحانية حتى يكون الطلاب على دراية بها طوال الوقت، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة الطلاب بها حتى ألا يعرضوا أنفسهم للعقوبات.
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