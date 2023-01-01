ممارسات Google في تكنولوجيا الإعلان تضر بالمنافسة

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تواجه جوجل المزيد من التدقيق بشأن ممارساتها في مجال تكنولوجيا الإعلان بعد أن وجدت هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة مؤقتًا أن الشركة تسيء استخدام وضعها المهيمن في السوق. وفي بيان اعتراضات، قالت هيئة المنافسة والأسواق إن جوجل تضر بالمنافسة في البلاد "باستخدام هيمنتها في مجال الإعلانات المعروضة عبر الإنترنت لصالح خدمات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها".

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تزعم هيئة الرقابة أنه منذ عام 2015، استفادت جوجل من وضعها المهيمن في القطاع كمشغل لأدوات شراء الإعلانات Google Ads وDV260 وDoubleClick For Publishers، وهو خادم إعلانات الناشرين، لتعزيز بورصة إعلانات AdX. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن AdX هو قلب مجموعة تكنولوجيا الإعلان الخاصة بالشركة وهو المنصة التي تفرض عليها أعلى الرسوم على المعلنين - حوالي 20 في المائة من كل عرض لمساحة إعلانية تتم معالجتها هناك.خلصت هيئة المنافسة والأسواق مؤقتًا إلى أن "الغالبية العظمى من الناشرين والمعلنين يستخدمون خدمات تكنولوجيا الإعلانات من Google من أجل المزايدة على مساحات الإعلان وبيعها" على مواقع الويب. وذكرت هيئة المنافسة والأسواق أنه من خلال تفضيل خدماتها الخاصة، "تضر Google بالمنافسين وتمنعهم من المنافسة على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية تدعم النمو في أعمالهم".يمنح بيان الاعتراضات Google فرصة لتقديم الملاحظات وستنظر هيئة المنافسة والأسواق في هذه التصريحات قبل اتخاذ أي قرار نهائي. مجموعة قرار القضية تضم ثلاثة أشخاص (لم يشارك أي منهم في التحقيق الأولي أو إرسال بيان الاعتراضات). إذا قررت هيئة المنافسة والأسواق في النهاية أن Google انتهكت قواعد المنافسة، فيمكنها تغريم الشركة بما يصل إلى 10 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية وإصدار تغييرات ملزمة قانونًا على أعمال تكنولوجيا الإعلانات.قال دان تايلور، نائب رئيس إعلانات Google، إن Google لا توافق على القرار و"ستستجيب وفقًا لذلك". "قال تايلور لشبكة سي إن بي سي في بيان: "تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد". "تظل جوجل ملتزمة بخلق قيمة لشركائنا الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. يعتمد جوهر هذه القضية على تفسيرات معيبة لقطاع تكنولوجيا الإعلان".استهدفت الجهات التنظيمية في أماكن أخرى موقف جوجل في مجال تكنولوجيا الإعلان. اتهمت المفوضية الأوروبية الشركة بـ "الممارسات المسيئة" في مجال الإعلانات عبر الإنترنت في يونيو من العام الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية إن الأمر المحتمل لجوجل بتنفيذ الإصلاحات قد لا يكون كافياً لحل هذه الممارسات. قد يؤدي ذلك إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي لأعمال إعلانات جوجل.وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتنافس وزارة العدل وجوجل وجهاً لوجه في محاكمة ستبدأ يوم الاثنين. دعت الوكالة إلى تفكيك أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بالشركة، مستشهدة باحتكار غير قانوني مزعوم تمتلكه جوجل في تلك السوق. فشلت جوجل في محاولة رفض القضية. في الشهر الماضي، حكم قاضٍ فيدرالي بأن جوجل أساءت بشكل غير قانوني استخدام احتكارها لصناعة البحث في أعقاب محاكمة نشأت عن دعوى قضائية منفصلة رفعتها وزارة العدل.