ملياردير يكشف سر الاستغناء عن الوظيفة العادية وبناء ثروة

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كشف ملياردير أمريكي، تقاعد في سن الـ 35، عن السر الذي جعله يتقاعد في سن مبكرة دون أن يحاول البحث عن وظيفة بديلة أن يشرع في فتح مشروعه الخاص.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال سام دوجين، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو مصرفي استثماري سابق، إنه فشل في اتباع نصيحته الخاصة عندما استقال من وظيفته في وقت سابق من هذا العام، بعد عودته إلى سوق العمل لأول مرة منذ عام 2012.وبينما كان دوجين يستند على معاش ضخم، مما يعني أنه لن يضطر إلى العمل مرة أخرى في وظيفة ثابتة فكان ينصح الآخرين بترك وظائفهم والإستعانة بالمعاش الذي سيتقاضوا لفتح مشروعهم الخاص لكن تلك النصيحة لمن تكن تناسب أغلبية متابعيه، إذ أنه يملك بجانب معاش وظيفته الكثير من الأسهم والاستثمارات الأخرى بالبورصة الأمريكية والتي كانت تدر عليه مبلغ مالي ضخم.قال دوجين، مؤسس شركة Financial Samurai، إنه تعلم أسرار ترك العمل بشكل مسؤول من خلال تجربته في الاستقالة مؤخرًا، خلال حديثه مع شبكة CNBC الإخبارية.ملياردير يكشف سر ثروتهوكان يعيش دوجين منذ عام 2012، كأب متفرغ لرعاية أطفاله، ورغم أنه لم يكن يعمل، إلا أنه كان يكسب حوالي 380 ألف دولار سنويًا من خلال الدخل السلبي، وخاصة من خلال محفظة من الأسهم والاستثمارات، ولكن بعد بيع جزء كبير من محفظته الاستثمارية لتمويل شراء منزل جديد، عاد إلى العمل من جديد.وقال دوجين إن حزمة إقالته تتضمن راتبًا أساسيًا لمدة ثلاثة أشهر، وشيكًا بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ من فئة مليون دولار، وأضاف: "كرئيس سابق، فإن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك هو عندما يستقيل موظف ذو قيمة ويقدم لك إشعارًا بقراره قبل أسبوعين أو أقل.وأكد دوجين: "قد يمنحونك زيادة في الراتب لجعلك تتراجع عن الفكرة وقد يمنحونك ساعات عمل أكثر مرونة. إنه أمر رائع!"، وقال دوجين إن المغادرة بشروط لاتنصفك هي أمر غير مقبول على الإطلاق في هذا السيناريو، وإذا وصل الأمر إلى ذلك، فإن جعل رحيلك سهلاً قدر الإمكان على صاحب العمل هو الطريق الصحيح.ويقترح أن نقول لرؤسائنا: "أنا على استعداد للبقاء لأطول فترة ممكنة للمساعدة في إتمام عملية الانتقال ولكن في ضوء ذلك، دعونا نتحدث عن حزمة تعويضات نهاية الخدمة"، وفي عام 2012، قال دوجين إنه بقي لمدة شهرين بعد إجراء هذه المحادثة، وخلال هذه الفترة ساعد في تدريب خليفته.ملياردير أمريكيوأضاف أن "صاحب العمل سيفعل أي شئ ليثنيك عن قراره في أغلب الأحيان - خاصة إذا كنت موظفًا أفضل من المتوسط"، وأشار دوجين إلى قانون WARN، الذي ينص على أن الشركات الكبيرة يجب أن تعطي موظفيها 60 يومًا من التحذير قبل إجراء جولة من عمليات التسريح.