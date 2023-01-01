ملخص وأهداف مباراة الأهلي والداخلية



الأهلي والداخلية الأهلي والداخلية

انتهت مباراة الأهلي والداخلية في الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.



وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والداخلية، بتقدم الأحمر بثنائية من دون رد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.



جاء الهدف الأول عبر وسام أبو علي في الدقيقة 35 ، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

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وشهدت الدقيقة 13 إلغاء هدف لصالح الأهلي سجله أحمد عبد القادر، بداعي وجود مخالفة التسلل.وفي الشوط الثاني سجل إمام عاشور الهدف الثالث في الدقية 59 ثم حاول الداخلية تقليص الفارق بإحراز هدف في الدقيقة 89 عن طريق محمود اوكا ، لكن الأهلي لم يقبل ذلك وسجل عاشور الرابع في الدقيقة 92.https://www.facebook.com/watch/?v=1154965352387957