ملخص وأهداف مباراة الأهلي والداخلية

انتهت مباراة الأهلي والداخلية في الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.
وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والداخلية، بتقدم الأحمر بثنائية من دون رد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.
جاء الهدف الأول عبر وسام أبو علي في الدقيقة 35 ، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 41.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!