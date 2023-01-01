مكون سر المحلات.. طريقة عمل الكبدة بالردة



الكبدة بالردة الكبدة بالردة



إذا كنتِ من محبي الكبدة بالردة وتحاولين تقديمها لأسرتك بأسرار المحلات نقدم لكِ سر محلات كبدة الردة.



كبدة بالردة

المقادير:

-نصف كيلو كبدة

ـ 5 فصوص ثوم

ـ ملح

ـ فلفل أسود

ـ كمون

- فصين حبهان مطحون ( حسب الرغبة)

ـ ردة

- زيت في طاسة مناسب للقلي.



الطريقة:

?? تغسل الكبدة جيدًا مره بالخل ومره بالليمون.

?? يدق الثوم حتى ينعم ثم يضاف إليه التوابل وعصير الليمون.

?? تنقع الكبدة في مزيج الثوم والتوابل لمدة نصف ساعة على الأقل.

?? تغطى الكبدة بالردة من جميع الجوانب وتترك لترتاح لمدة عشر دقائق.

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?? يسخن الزيت حتى يغلي ثم تضاف شرائح الكبدة، مع مراعاة عدم ملء إناء القلي بأكثر من ثلاث قطع في المرة الواحدة.?? لا تحرك الكبدة أثناء القلي حتى لا تسقط طبقة الردة.??لا تترك الكبدة في الزيت الساخن لفترة طويله لأنها سريعة الطهي بمجرد الحصول علي اللون الذهبي تقلب على الوجه الاخر حسب سمك شريحة الكبدة ثم ترفع على ورق ماص للزيت.?? تقدم الكبدة ساخنة مع الخبز وسلطة الطحينة.