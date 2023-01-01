مكون سر المحلات.. طريقة عمل الكبدة بالردة

?? يسخن الزيت حتى يغلي ثم تضاف شرائح الكبدة، مع مراعاة عدم ملء إناء القلي بأكثر من ثلاث قطع في المرة الواحدة.
إذا كنتِ من محبي الكبدة بالردة وتحاولين تقديمها لأسرتك بأسرار المحلات نقدم لكِ سر محلات كبدة الردة.
كبدة بالردة
المقادير:
-نصف كيلو كبدة
ـ 5 فصوص ثوم
ـ ملح
ـ فلفل أسود
ـ كمون
- فصين حبهان مطحون ( حسب الرغبة)
ـ ردة
- زيت في طاسة مناسب للقلي.
الطريقة:
?? تغسل الكبدة جيدًا مره بالخل ومره بالليمون.
?? يدق الثوم حتى ينعم ثم يضاف إليه التوابل وعصير الليمون.
?? تنقع الكبدة في مزيج الثوم والتوابل لمدة نصف ساعة على الأقل.
?? تغطى الكبدة بالردة من جميع الجوانب وتترك لترتاح لمدة عشر دقائق.
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