مكافحة الغش الإلكتروني: خطوات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات .. فيديو

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الغش الإلكتروني


قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك سلسة اجتماعات لوزير التربية والتعليم وعدد كبير من التوجيهات الخاصة باستعدادات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، على قناة "صدى البلد 2"،: "كان من أهم التوجيهات التأكيد على صيانة اللجان وكاميرات المراقبة والتشديد على أن أي تلاعب في كاميرات المراقبة في اللجان سيكون لها حساب شديد جدا ومسائلة قانونية للمسئول عن هذه اللجان".

وتابع: "من ضمن التوجيهات أيضا التأكيد على الإجراءات الخاصة بمنع الغش سواء العادي أو الإلكتروني"، متابعا: "هناك إجراءات مستحدثة ومتطورة لمكافحة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الكثير من الجهات".



وقال: تم التأكيد على التدقيق في إجراءات التفتيش الخاصة بالطلاب قبل دخول اللجان والمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف بين اللجنة".

https://www.facebook.com/watch/?v=811925487558984

المصدر: elbalad

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