مقرمش من الخارج .. طريقة عمل جلاش بوصفة لذيذة



جلاش باللحم المفروم جلاش باللحم المفروم



قدمت الشيف مروة السجيني، طريقة جلاش باللحم المفروم بدون دهن طبقات، بطريقة جديدة، مورَّق ومقرمش من الخارج، وطري ولذيذ من الداخل.



مكونات الجلاش

لفة جلاش نصف كيلو

نصف كوب مادة دهنية

نصف كيلو لحم مفروم

بصله حجم متوسط

عود كرفس (اختياري)

جزرة وسط (اختياري)

كوب جبن شيدر أو أي نوع جبن تفضلوه ؛(اختياري)

نصف كوب صلصلة طماطم (اختياري)

2 ملعقة صغيره ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود



مكونات خليط الحليب والبيض

كوب حليب

بيضة حجم وسط

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

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طريقه عمل الجلاشكتبت الشيف مروة السجيني: “هنشوح الأول الخضار في ملعقة كبيرة زيت لمدة دقيقتين، وبعدين نضيف اللحم المفروم، ونقلب لمدة 5 دقايق أو لحد لما اللحم المفروم يتشوح، وهنضيف الملح والفلفل”.وأضافت: “هندهن الصينية بالمادة الدهنية، وهنضيف نصف كمية الجلاش، ونقطعها، ونضيف نصف كمية المادة الدهنية، وبعدين نضيف اللحم المفروم، والجبنة، ونحط باقي كمية الجلاش، وباقي كمية المادة الدهنية”.وتابعت: “هندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 190 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ولما تطلع نضيف عليها خليط الحليب والبيض، ونرجعها تاني الفرن لمدة 5 دقايق، أو حتى الحصول على اللون المطلوب”.