مقرمش من الخارج .. طريقة عمل جلاش بوصفة لذيذة

طريقه عمل الجلاش
قدمت الشيف مروة السجيني، طريقة جلاش باللحم المفروم بدون دهن طبقات، بطريقة جديدة، مورَّق ومقرمش من الخارج، وطري ولذيذ من الداخل.
مكونات الجلاش
لفة جلاش نصف كيلو
نصف كوب مادة دهنية
نصف كيلو لحم مفروم
بصله حجم متوسط
عود كرفس (اختياري)
جزرة وسط (اختياري)
كوب جبن شيدر أو أي نوع جبن تفضلوه ؛(اختياري)
نصف كوب صلصلة طماطم (اختياري)
2 ملعقة صغيره ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
مكونات خليط الحليب والبيض
كوب حليب
بيضة حجم وسط
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
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