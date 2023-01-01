مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين جراء انفجار في مدينة رفح



مقتل 4 جنود إسرائيليين مقتل 4 جنود إسرائيليين



أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 11 أخرين في انفجار عنيف أدى إلى انهيار مبنى كبير على قوة دورية جفعات في حي الشابورة في مدينة رفح.



ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فأن من بين الجنود المصابين، أصيب اثنان بجروح خطيرة.



وتشير التفاصيل الأولية للحادث بحسب الصحيفة العبرية إلى إن القوة المتضررة كانت تقوم بمسح المباني المشتبه بها في حي الشابورة، الذي وقع بعد ظهر أمس.

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وأوضحت أنه في إحدى اللحظات، اقتربت القوة من مبنى مكون من ثلاثة طوابق وألقت عبوات ناسفة فيه، مما تسبب بتفعيل مواقع العبوات الناسفة التي تركتها حماس، مما أدى إلى انهيار المبنى على جنود الاحتلال.وبحسب الصحيفة كان الانفجار قوياً لدرجة أن بعض الجرحى أصيبوا من خارج المبنى التي انهارت من الشظايا والورقة الكبيرة.