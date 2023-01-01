مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بجروح بانفجار مسيرة انطلقت من لبنان

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن جنديا قتل وأصيب 2 بجروح بليغة نتيجة انفجار طائرة مسيرة انطلقت من لبنان في منطقة كابري بالجليل الغربي
وحسب الأنباء فقط أطلقت طائرات مسيرة انقضاضية من جنوب لبنان استهدفت أحد المواقع الاسرائيلية في منطقة كابري بالجليل الغربي، وعلى الأثر دوت صافرات الإنذار في عدة مواقع في الجليل شمال إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي في الساعة الماضية، تم تحديد عدة طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة الجليل الغربي".
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