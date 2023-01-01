مقاضاة سناب شات لفشلها في حماية الأطفال من مخططات الابتزاز



سناب شات سناب شات

رفع المدعي العام في نيو مكسيكو دعوى قضائية ضد سناب، متهمًا الشركة بالفشل في حماية الأطفال من الابتزاز الجنسي والاستغلال الجنسي وغير ذلك من الأضرار على سناب شات.

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تزعم الدعوى أن ميزات سناب شات "تعزز مشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) وتسهل الاستغلال الجنسي للأطفال".أجرت وزارة العدل في الولاية تحقيقًا استمر شهورًا في سناب شات واكتشفت "شبكة واسعة من مواقع الويب المظلمة المخصصة لمشاركة الصور الجنسية المسروقة وغير المتفق عليها من سناب".وتزعم أنها عثرت على أكثر من 10000 سجل متعلق بسناب ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال "في العام الماضي وحده"، وتقول إن سناب شات كان "بفارق كبير" أكبر مصدر للصور ومقاطع الفيديو على مواقع الويب المظلمة التي فحصتها.في شكواها [PDF]، اتهمت الوكالة التطبيق بأنه "أرض خصبة للحيوانات المفترسة لجمع صور جنسية صريحة للأطفال والعثور عليهم وإعدادهم وابتزازهم". وتنص الدعوى على أن "المجرمين ينشرون نصوص الابتزاز الجنسي" التي تحتوي على تعليمات حول كيفية استغلال القاصرين. وتزعم الدعوى أن هذه المستندات متاحة للجمهور ويتم استخدامها بنشاط ضد الضحايا ولكن "لم يتم إدراجها في القائمة السوداء من قبل ... سناب شات".وعلاوة على ذلك، حدد المحققون أن العديد من الحسابات التي تشارك وتبيع مواد ابتزاز جنسية بشكل علني على سناب شات مرتبطة ببعضها البعض من خلال خوارزمية التوصية بالتطبيق. وتزعم الدعوى أن "سناب صممت منصتها خصيصًا لجعلها تسبب الإدمان للشباب، مما أدى إلى إصابة بعض مستخدميها بالاكتئاب والقلق والحرمان من النوم وتشوهات الجسم وقضايا الصحة العقلية الأخرى".وتأتي شكوى سناب شات في أعقاب دعوى مماثلة تتعلق بسلامة الأطفال رفعتها الولاية ضد ميتا في ديسمبر الماضي.وقال المدعي العام راؤول توريز في بيان: "كشف تحقيقنا السري أن ميزات التصميم الضارة لسناب شات تخلق بيئة يمكن للمفترسين فيها استهداف الأطفال بسهولة من خلال مخططات الابتزاز الجنسي وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي". "لقد ضلل سناب المستخدمين وجعلهم يعتقدون أن الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على منصتهم ستختفي، ولكن يمكن للمفترسين التقاط هذا المحتوى بشكل دائم وقد أنشأوا كتابًا سنويًا افتراضيًا لصور جنسية للأطفال يتم تداولها وبيعها وتخزينها إلى أجل غير مسمى. من خلال دعاوى قضائية ضد Meta وSnap، ستواصل وزارة العدل في نيو مكسيكو تحميل هذه المنصات المسؤولية عن إعطاء الأولوية للأرباح على سلامة الأطفال."أرسل متحدث باسم سناب البيان التالي إلى Engadget:لقد تلقينا شكوى المدعي العام في نيو مكسيكو، ونراجعها بعناية، وسنرد على هذه المطالبات في المحكمة. نحن نشارك المدعي العام توريز والجمهور مخاوفهم بشأن سلامة الشباب عبر الإنترنت ونلتزم بشدة بأن يكون سناب شات مكانًا آمنًا وإيجابيًا لمجتمعنا بأكمله، وخاصة لمستخدمينا الأصغر سنًا.لقد عملنا بجد للعثور على الجهات الفاعلة السيئة وإزالتها والإبلاغ عنها، وتثقيف مجتمعنا، ومنح المراهقين، وكذلك الآباء والأوصياء، الأدوات لمساعدتهم على البقاء آمنين عبر الإنترنت. نحن ندرك أن التهديدات عبر الإنترنت مستمرة في التطور وسنواصل العمل بجد لمعالجة هذه القضايا الحرجة. لقد استثمرنا مئات الملايين من الدولارات في فرق الثقة والسلامة لدينا على مدار السنوات العديدة الماضية، وصممنا خدمتنا لتعزيز السلامة عبر الإنترنت من خلال تعديل المحتوى وتمكين المراسلة المباشرة مع الأصدقاء المقربين والعائلة. نواصل هذا العمل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وخبراء السلامة عبر الإنترنت وزملاء الصناعة والآباء والمراهقين والمعلمين وصناع السياسات نحو هدفنا المشترك المتمثل في الحفاظ على سلامة الشباب عبر الإنترنت.