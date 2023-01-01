مقارنة مثيرة بين سامسونج Galaxy Z Flip6 وهواوي Nova Flip



Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Flip6

في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، تبرز كل من سامسونج وهواوي كـ رواد في هذا المجال، حيث تقدم كل منهما تصميمات مبتكرة وميزات متطورة، في هذا المقال، سنقوم بـ مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Flip6 وهواوي Nova Flip لنساعدك في اتخاذ القرار الصحيح عند اختيار هاتف قابل للطي.

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مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Flip6 وهواوي Nova Flipالتصميم:يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 بتصميم أنيق وعصري، مع شاشة قابلة للطي بحجم 6.7 بوصة عند فتحها من نوع AMOLED توفر ألوانا زاهية وتباينا ممتازا، كما أن الهاتف يأتي مع شاشة خارجية بحجم 3.4 بوصة، مما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الإشعارات والمعلومات الأساسية دون الحاجة لفتح الهاتف.وبالمقارنة، يأتي هاتف هواوي Nova Flip بتصميم جذاب أيضا، مع شاشة قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة من نوع Foldable LTPO OLED، إلى جانب شاشة خارجية أصغر قليلا بقياس 2.14 بوصة، مما يجعلها أقل فائدة في بعض الحالات، ومع ذلك، فإن الشاشة الداخلية بدقة 1136 ×2690 بكسل تقدم تجربة مشاهدة رائعة.المعالج:يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، مزود بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، مما يوفر أداءً قويا وسرعة في معالجة المهام، والذي يقترن بخيارات ذاكرة تصل إلى 12 جيجابايت، مما يجعله مثاليا للألعاب والتطبيقات الثقيلة.بينما يتم تشغيل هاتف هواوي Nova Flip، بواسطة معالج الشركة الرائد Kirin 9000، والذي يقدم أداءً جيدًا، لكنه قد لا يكون بنفس قوة معالج كوالكوم الموجود بمنافسه، ويأتي مع خيارات ذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت، مما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي.الكاميرا:يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل، مما يوفر صورا عالية الجودة في مختلف الظروف، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل تقدم أداءً جيدا في الصور السيلفي.وبالمقارنة، يأتي هاتف هواوي Nova Flip، بكاميرا خلفية مزدوجة أيضا، لكن بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للعدسة واسعة الزاوية، مما يوفر تفاصيل دقيقة في الصور، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يجعلها مناسبة لصور السيلفي.البطارية:يحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، بطارية بسعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، توفر البطارية أداءً جيدًا طوال اليوم.ومن ناحية أخرى، يحتوي هاتف هواوي Nova Flip، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، مما يمنح المستخدمين عمر بطارية أطول، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، لكن الشحن اللاسلكي قد يكون محدودا بقدرة 5 وات.السعر:في النهاية، يعتمد اختيارك بين سامسونج Galaxy Z Flip6 - الذي يتوفر في السوق المصري مقابل سعر حوالي 51.800 جنيها مصريا- وهواوي Nova Flip - الذي يباع في الأسواق العالمية مقابل سعر 680 يورو (أي ما يعادل 36.575 جنيها مصريا)-، على احتياجاتك الشخصية، إذا كنت تبحث عن أداء قوي وكاميرا ممتازة، فإن Galaxy Z Flip6 هو الخيار الأفضل، أما إذا كنت تفضل تصميمًا جذابًا وعمر بطارية أطول، فقد يكون Nova Flip هو الخيار المناسب لك.