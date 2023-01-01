

مقارنة سريعة بين أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري تحت سعر 750 ألف جنيه مقارنة سريعة بين أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري تحت سعر 750 ألف جنيه

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وإذا كانت ميزانيتك تتراوح بين 600 إلى 750 ألف جنيه، فإن الاختيارات المتاحة أمامك كانت لتضم على سبيل المثال: الفئات الأعلى من "هيونداي أكسنت RB" والفئات الأولى من "إلنترا HD" وكذلك "تويوتا بيلتا".. ولكن بعد مرور عام كامل وبعد التغييرات السعرية المستمرة، لم تعد أي من هذه الاختيارات متاحًا داخل هذا المدى السعر، بل أن الحد الأدنى لسعر شراء سيارة سيدان زيرو أصبح 600 ألف جنيه تقريبًا!

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يتضمن هذا التقرير (أرخص 5 موديلات سيدان في السوق المصري) لا يتجاوز سعرهم 750 ألف جنيه وهم: بي واي دي F3، شيري أريزو 5، نيسان صني، بروتون ساجا، ميتسوبيشي أتراج.. مع الإشارة إلى أن الفئة الأولى من "أكسنت RB" المذكورة أعلاه لا تعتبر بعيدًا تمامًا عن الحد السعري، حيث تقدر بحوالي 755 ألف جنيه.وفي نظرة سريعة على هذه المجموعة نجد أن أعلى قوة حصانية لدى شيري أريزو (114 حصان)، بينما الأقل قوة هي ميتسوبيشي أتراج (78 حصان) رغم أنها الأعلى سعرًا بينهم.. ومن حيث الحجم تعتبر أريزو أيضًا هي الأكبر حجمًا، وتليها مباشرة بي واي دي F3.وتشترك السيارات الخمسة في بعض تجهيزات الأمان مثل: وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer، كاميرا خلفية في الفئات الأعلى (باستثناء F3)، مساعد فرامل (باستثناء أريزو وF3)، حساسات ركن (باستثناء F3 وأتراج والفئات الأولى من صني).وفيما يلي استعراض لأسعار السيارات الخمسة ومنظومة القوة والأبعاد الخارجية لكل موديل.1- بي واي دي F3 (590 ألف جنيه)ارتفع سعر F3 في شهر سبتمبر الجاري، ولكنها لا تزال متربعة على عرش قائمة أرخص سيدان في السوق المصري بلا منازع، وفي آخر تحديث أصبح سعر السيارة كالتالي:• سعر الفئة الأولى (مانيوال) 590,000 جنيه• سعر الفئة الثانية (أوتوماتيك) 670,000 جنيهتعتمد سيارة BYD على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.2- شيري أريزو (645 ألف جنيه)ارتفعت أسعار Arrizo 5 موديل 2025 في أول سبتمبر الجاري لتصبح على النحو التالي:• الفئة BaseLine (مانيوال) بسعر 655,000 جنيه• الفئة BaseLine فرش جلد (أوتوماتيك) بسعر 700,000 جنيه• الفئة HighLine (أوتوماتيك) بسعر 725,000 جنيهتنطلق السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر.. وباستثناء ناقل الحركة اليدوي يتصل محرك أريزو 5 بناقل حركة CVT أوتوماتيك 7 سرعات، بحيث تتمكن من التسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11,5 ثانية.3- نيسان صني (695,400 جنيه)خلال شهر أغسطس حصلت Sunny المجمعة محليًا على أول زيادات سعرية لموديل 2025، ولكن وفقًا للحد السعري الخاص بهذه القائمة تم استبعاد الفئة الرابعة التي يقدر سعرها بنحو 780 ألف جنيه.. أما باقي الفئات فأسعارها على النحو التالي:• الفئة الأولى (مانيوال) بسعر 695,400 جنيه• الفئة الثانية (أوتوماتيك) بسعر 735,000 جنيه• الفئة الثالثة بسعر 750,000 جنيهتعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.4- بروتون ساجا (730 ألف جنيه)بعد عودتها للظهور في شهر مايو الماضي، ارتفع سعر Saga لتصبح الفئة الوحيدة المتاحة منها Premium بسعر 730,000 جنيه. وبذلك أصبحت في الترتيب الرابع كأرخص سيارة سيدان في مصر.تعتمد "بروتون ساجا" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.3 لترًا قادر على توليد قوة 95 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، ويتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيك.