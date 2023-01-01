مقارنة بين OPPO رينو 12 برو و Realme12 Pro

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يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة، سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف أوبو الجديد رينو 12 برو، وهاتف ريلمي المميز Realme 12 Pro.



مقارنة بين أوبو رينو 12 برو وريلمي Realme 12 Pro



تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذه الهواتف، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف ريلمي Realme 12 Pro وهاتف رينو 12 بروالجديد بالأسواق من أوبو.

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التصميم:يعرض كل من هاتف ريلمي Realme 12 Pro وأوبو رينو 12 برو، تصميمات حديثة ومتطورة، ولكن مع اختلافات واضحة تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة، يوفر هاتف أوبو Reno 12 Pro، تصميما أنيقا وعصريا تبلغ أبعاده 161.5 × 74.8 × 7.4 مليمتر ويزن حوالي 180 جراما، ويعد تصميمه بمثابة شهادة على تركيز أوبوعلى الجمع بين الأناقة والأداء العملي، مما يوفر إحساسا متميزا وقبضة مريحة.وبالمقارنة يتميز هاتف Realme 12 Pro، بحجم أثقل قليلا حيث يبلغ وزنه 190 جراما ولكن بأبعاد مختلفة تبلغ 161.5 × 74 × 8.8 مليمتر، فهو يتميز بخلفية مصنوعة من الجلد وإطار من الألومنيوم، مما يمنحه إحساسا عصريا ومتينا.الشاشة:تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف أوبو رينو 12 برو، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.70 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون وتقنية HDR10+، تعد هذه الشاشة الكبيرة عالية الدقة مثالية لتجربة وسائط غامرة وألعاب ومهام يومية.ويوفر هاتف Realme 12 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون ومستوي سطوع يصل إلى 950 شمعة، مما يجعل كل شيء بدءا من قراءة النص وحتى عرض الصور أمرا ممتعا.المعالج والذاكرة:يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات ذات أداء قوي، يتم تشغيل هاتف أوبو رينو 12 برو، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7300 Energy، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.5 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.وبالمقارنة، يعمل هاتف Realme 12 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهو عبارة عن مجموعة شرائح ثماني النواة تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، الذي يوفر قوة وأداء وكفاءة فائقة السرعة، سواء كنت تمارس الألعاب أو البث أو تقوم بمهام متعددة، يستطيع هذا المعالج التعامل مع كل ذلك بسهولة.وفيما يتعلق بالذاكرة والتخزين، يقدم كلا الطرازين تكوينات مختلفة، حيث يوفر هاتف أوبو رينو 12 برو، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يضمن أداء سلسا وفعالا عبر التطبيقات المختلفة.بينما يوفر هاتف Realme 12 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام أقل بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة.الكاميرا:إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف أوبو رينو 12 برو، بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، تكمله كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.بينما يتمتع هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي بدقة 8 ميجابكسل، إلي جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.البطارية:يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، فكلا الجهازين يقدمان نفس السعة البالغة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن بسرعات شحن مختلفة، حيث يدعم هاتف أوبو رينو 12 برو ميزة الشحن السريع بقدرة 80 وات، فيما يأتي جهاز ريلمي Realme 12 Pro، مزودة بشحن سريع بقدرة 67 وات، هذا المزيج مناسب تماما للاستخدام المكثف وإعادة الشحن السريع.السعر:يتوفر هاتف أوبو رينو 12 برو، للبيع في السوق المصري مقابل سعر حوالي 15.141 جنيها مصريا)، بينما يباع هاتف ريلمي Realme 12 Pro، مقابل سعر 18.299 جنيها مصريا.على الرغم من سعر هاتف ريلمي Realme 12 Pro، الأعلى من منافسه، إلا أنه يوفر حزمة من المواصفات الرائعة ضمن الفئة المتوسطة، مع شاشته الفائقة وأداء المعالج وكاميراته المتطورة.وبالمقارنة، يقدم هاتف أبوبو رينو 12 برو، مزيجا متوازنا من الأسلوب والأداء وقدرات الكاميرا، مما يجعله منافسا قويا للمستخدمين الذين يقدرون تجربة الهاتف الذكي الشاملة.