مقارنة بين هاتفي Nubia Flip 5G و Motorola Razr 50

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يُعدّ هاتفا Motorola Razr 50 و Nubia Flip 5G من أحدث الهواتف القابلة للطي، ويأتي كلا الهاتفين بتصاميم جذابة وأنيقة، ويمتازان بحجمهما الصغير.



يشترك كلا الهاتفين في بعض المواصفات، وأبرزها: حجم الشاشة الرئيسية ودقة الكاميرا الأساسية، وخيارات ذاكرة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما، وسنوضح أبرزها في المقارنة التالية:



1- يحتوي Motorola Razr 50 على شاشة خارجية أكبر من شاشة Nubia Flip 5G:

مقارنة بين هاتفي Motorola Razr 50 و Nubia Flip 5G

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يضم هاتف Motorola Razr 50 شاشة خارجية بمقاس قدره 3.6 بوصات، وهي أكبر من الشاشة الخارجية الخاصة بهاتف Nubia Flip 5G التي تأتي بمقاس قدره 1.43 بوصة وشكلها دائري.لا يقتصر الأمر على أن الحجم الكبير والشكل المربع لشاشة Razr 50 أفضل لعرض الإشعارات والتقاط الصور الذاتية، ولكن شاشة هذا الهاتف تدعم أيضًا مجموعة كبيرة من التطبيقات، مثل: Spotify و Bose و Google Gemini، وهذا يعني أنه يمكنك القيام بالعديد من المهام من الشاشة الخارجية دون الحاجة إلى فتح الهاتف.2- يحتوي Motorola Razr 50 على كاميرا فائقة الاتساع:يضم كلا الهاتفين كاميرات خلفية ثنائية العدسات، وتأتي الكاميرا الأساسية في كلا الهاتفين بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الكاميرا الثانية في هاتف Nubia Flip 5G فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.يحتوي Motorola Razr 50 على كاميرا ثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتساعد هذه الكاميرا في التقاط صور بزاوية واسعة، وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية.3- يحتوي Nubia Flip 5G على بطارية أكبر من بطارية هاتف موتورولا:مقارنة بين هاتفي Motorola Razr 50 و Nubia Flip 5Gيحتوي هاتفا Nubia Flip 5G و Motorola Razr 50 على بطاريات متقاربة جدًا بالمواصفات، ومع ذلك فإن بطارية هاتف Nubia Flip 5G أكبر قليلًا من بطارية هاتف موتورولا وتدعم الشحن بسرعة عالية تتفوق فيها على بطارية هاتف موتورولا.إذ يحتوي Nubia Flip 5G على بطارية تبلغ سعتها 4310 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا، وأما هاتف Razr 50 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4200 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا.من ناحية أخرى، يمتاز هاتف موتورولا Razr 50 بدعمه الشحن اللاسلكي، وهي مزية لا يدعمها هاتف Nubia Flip.4- يعمل هاتف Motorola Razr 50 بمعالج أحدث من المعالج الذي يعمل به هاتف Nubia Flip:يعمل هاتف Motorola Razr 50 بمعالج MediaTek Dimensity 7300X الذي أُطلق حديثًا، وأما هاتف Nubia Flip 5G فيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1 الذي أطلق في عام 2022.قد تلاحظ بعض الفروق في سرعة الأداء، ولكن بنحو عام كلا الهاتفين يمتازان بقوة الأداء وسرعة معالجة المهام المتنوعة.5- كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة:كلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة جدًا؛ إذ يُباع هاتف Nubia Flip 5G بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وأما هاتف Motorola Razr 50 فيُباع بسعر يبدأ من 510 دولارات.