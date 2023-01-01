مقارنة بين هاتفي iPhone SE و Pixel 8a

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أطلقت شركة آبل هاتف iPhone SE في مارس 2022، وهو هاتف آيفون الأقل سعرًا مقارنةً بهواتف آيفون الأخرى، ومع أنه أُطلق قبل عامين ما يزال متوفرًا حتى الآن في متجر آبل الإلكتروني وفي الأسواق العالمية، ويتنافس هذا الهاتف مع أحدث هاتف من الفئة المتوسطة تطلقه شركة جوجل وهو Pixel 8a.



يُعدّ كلا الهاتفين من الهواتف المتوسطة التي تتمتع بمواصفات جيدة، ويُباعان بأسعار متقاربة، ويعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل المفضل لديك، ولكن إذا كان نظام التشغيل لا يهمك فيمكن للمقارنة التالية بين هاتفي Pixel 8a و iPhone SE مساعدتك في الاختيار:



التصميم والشاشة:

مقارنة بين هاتفي Pixel 8a و iPhone SE

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يأتي هاتف جوجل الجديد Pixel 8a بتصميم أنيق وحديث مطابق تقريبًا لتصميم هاتف Pixel 8 الرائد، وأما هاتف iPhone SE فيأتي بتصميم قديم يتضمن حافات سميكة، وزر Home الموجود أسفل الشاشة.يضم كلا الهاتفين إطارات مصنوعة من الألمنيوم، ويدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف جوجل بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والأخضر والأزرق، وأما هاتف iPhone SE فيتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والأحمر.كلا الهاتفين من الهواتف الصغيرة الحجم، ومع ذلك فإن هاتف آيفون أصغر بكثير من هاتف Pixel 8a؛ إذ يبلغ طول هاتف آيفون 138.4 ملم، ويبلغ سُمكه 7.3 ملم، ويزن 144 جرامًا، وأما هاتف جوجل فيبلغ طوله 152.1 ملم، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، ويزن 188 جرامًا.وفيما يتعلق بالشاشة يضم هاتف Pixel 8a شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وهي أكبر بكثير من شاشة هاتف iPhone SE التي يبلغ مقاسها 4.7 بوصات، كما تمتاز شاشة هاتف Pixel 8a بسطوع مرتفع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتتفوق بذلك على شاشة هاتف آيفون التي تبلغ ذروة سطوعها 625 شمعة في المتر المربع.تتفوق شاشة هاتف Pixel 8a على شاشة آيفون بالدقة أيضًا؛ إذ تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وأما دقة شاشة هاتف آيفون فتبلغ 750 × 1334 بكسلًا.المعالج والأداء:يعمل هاتف جوجل Pixel 8a بمعالج Google Tensor G3 الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3 جيجاهرتز. وأما هاتف iPhone SE فيعمل بمعالج آبل (A15 Bionic) السداسي النوى، والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز.نظرًا إلى أن iPhone SE صدر منذ عامين، ويعمل بمعالج أقدم من معالج هاتف جوجل، فإن هاتف Pixel 8a يتفوق عليه من حيث الأداء. ومع أن هاتف iPhone SE سيعمل بنحو جيد عند أداء المهام السهلة والمتوسطة، لكنه سيكون أقل كفاءة من Pixel 8a في حال أداء مهام متعددة أو صعبة.من ناحية أخرى، يمتاز معالج Google Tensor G3 الذي يعمل به هاتف جوجل بدعمه مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز تجربة استخدام Pixel 8a. ويمكنك تعرّف أهم هذه المزايا في مقال: “أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد“.وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هاتف Pixel 8a بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. وأما هاتف iPhone SE فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.الكاميرا:يتفوق هاتف جوجل على هاتف آيفون بمواصفات الكاميرات وجودة التصوير؛ إذ يضم هاتف Pixel 8a كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، والعدسة الثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 13 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4k.وأما هاتف iPhone SE فيضم كاميرا خلفية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.البطارية والشحن:يحتوي هاتف Pixel 8a على بطارية تبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة، وأما هاتف iPhone SE فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 2018 ميلّي أمبير في الساعة.يدعم هاتف جوجل الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، وأما هاتف iPhone SE فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، وكلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.السعر:يُباع هاتف جوجل Pixel 8a الجديد بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويُباع هاتف iPhone SE بسعر يبدأ من 429 دولارًا.