مقارنة بين هاتفي Galaxy A55 5G و Poco F6

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أطلقت شركة Poco التابعة لشركة شاومي قبل يومين أحدث هواتفها الذكية، وهما: Poco F6 و Poco F6 Pro. وتُعدّ هذه الهواتف من هواتف أندرويد المتوسطة، وتتنافس مع أحدث هاتف متوسط من سامسونج، وهو Galaxy A55 5G.



في هذا المقال سنقارن بين هاتفي Poco F6 من شاومي و Galaxy A55 5G من سامسونج لتتعرف أبرز الفروق بينهما:



1- يعمل Poco F6 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 الجديد:

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يعمل Poco F6 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 الجديد، وهو معالج ثماني النوى، ومصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويتمتع هذا المعالج بالقوة والسرعة في معالجة المهام المختلفة، ويضمن الأداء السلس والسريع لهاتف بوكو. وقد وعدت شركة بوكو بأن F6 سيوفر طريقة لعب سلسة مع قدرات الذكاء الاصطناعي التي يدعمها Snapdragon 8s Gen 3 والتي تقدم تأثيرات بصرية أكثر تفصيلًا وواقعية للعبة.وأما هاتف Galaxy A55 فيعمل بمعالج Exynos 1480 الخاص بشركة سامسونج، ويَعد هذا المعالج بتقديم قوة لمعالجة الرسومات أفضل بنسبة قدرها 37% مقارنةً بالطراز السابق.2- يضم هاتف Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات:يضم هاتف سامسونج Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما الثالثة فهي مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل.وأما هاتف بوكو F6 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.تدعم كاميرات هاتف بوكو سلسلة ألوان P3؛ مما يعزز وضوح الألوان في الصور، وبفضل تقنية تتبع الحركة المطورة التي يدعمها هذا الهاتف، سيكون قادرًا على إظهار الموضوعات السريعة الحركة بنحو واضح في الصور.من ناحية أخرى، يدعم هاتف بوكو مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تحرير الصور باحترافية، وهو أمر يفتقر إليه هاتف سامسونج جالاكسي A55.3- تمتاز شاشة هاتف Poco F6 بسطوع يصل إلى 2400 شمعة في المتر المربع:يضم هاتف Poco F6 شاشة AMOLED تمتاز بسطوع يصل إلى 2400 شمعة في المتر المربع، ومحاطة بإطار رفيع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة في أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو قراءة المقالات عبر الإنترنت.وأما هاتف سامسونج Galaxy A55 فيضم شاشة تمتاز بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ومع أن ذروة سطوعها أقل من ذروة سطوع شاشة هاتف بوكو، فإنها جيدة بما يكفي لتتمكن من قراءة ما يظهر على الشاشة بوضوح عند استخدام الهاتف في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.4- يدعم هاتف Poco F6 الشحن السلكي الفائق السرعة:يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولكن هناك فرق كبير في سرعة الشحن بين كلا الهاتفين؛ إذ يدعم هاتف Poco F6 الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 90 واطًا، وأما هاتف سامسونج Galaxy A55 فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.يستغرق شحن هاتف سامسونج A55 بالكامل مدة قدرها 83 دقيقة، وأما هاتف Poco F6 فيحتاج إلى مدة قدرها 34 دقيقة لشحنه بالكامل.5- يُباع هاتف بوكو بسعر أرخص من سعر هاتف سامسونج:يُباع هاتف Poco F6 الجديد بسعر يبدأ من 347 دولارًا، وأما هاتف سامسونج فيُباع بسعر يبدأ من 394 دولارًا.