مقارنة بين هاتفي Galaxy A35 و (Moto G Stylus 5G (2024

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يُعدّ هاتفا Moto G Stylus 5G 2024 من موتورولا و Galaxy A35 من سامسونج من أحدث هواتف أندرويد المتوسطة، وكلا الهاتفين يُباعان بأسعار متقاربة.



يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بعدة مزايا مثل: مواصفات الكاميرات وسرعة الشحن، وأما هاتف سامسونج فيتفوق على هاتف موتورولا بما يتعلق بدعم تحديثات نظام التشغيل؛ إذ سيتلقى هاتف Galaxy A35 تحديثات لنظام التشغيل حتى تحديث أندرويد 18، وأما هاتف موتورولا فسيتلقى تحديثات حتى أندرويد 15.



قد تكون هذه المزية مهمة لك إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالهاتف الجديد مدة طويلة، وقد تكون السبب الأساسي لاختيار هاتف سامسونج بدلًا من هاتف موتورولا، ومع ذلك ستحتاج إلى تعرّف جميع المواصفات والمزايا لكلا الهاتفين لتتمكن من اختيار الهاتف المناسب لك.

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ولمساعدتك في الاختيار سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي (Moto G Stylus 5G (2024 من موتورولا و Galaxy A35 من سامسونج:التصميم والشاشة:(Moto G Stylus 5G (2024يأتي هاتفا Moto G Stylus 5G 2024 و Galaxy A35 بتصاميم تشبه الطرز السابقة، ويتضمن كلا الهاتفين إطارات مصنوعة من البلاستك، ويضم هاتف موتورولا جهة خلفية مغطاة بطبقة من الجلد النباتي، ويبدو مظهره من الخلف أكثر فخامة من هاتف سامسونج الذي يضم جهة خلفية مغطاة بطبقة من الزجاج اللامع.يمتاز هاتف Moto G Stylus 5G 2024 بأنه خفيف الوزن وهو أخف بمقدار يبلغ 20 جرامًا من هاتف Galaxy A35؛ مما يعني أنه أكثر راحة عند الاستخدام مدة طويلة.الجانب السلبي في هاتف موتورولا أنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP52؛ مما يعني أنه لا يتحمل الغمر في الماء ويمكنه تحمل التعرّض لرذاذ الماء فقط. وأما هاتف سامسونج Galaxy A35 فيتمتع بمستوى أعلى من المقاومة؛ إذ يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.يتوفر هاتف سامسونج بأربعة ألوان هي: الأرجواني، والأزرق الداكن، والأزرق، والأصفر، وأما هاتف موتورولا فيتوفر بلونين، هما: الأحمر، والبيج.Galaxy A35وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Galaxy A35 شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويتغير معدل التحديث بين 60 هرتزًا و120 هرتزًا اعتمادًا على ما يُعرض على الشاشة؛ مما يساعد في توفير طاقة البطارية.تمتاز شاشة هاتف سامسونج بسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع؛ مما يساعد في رؤية المحتوى الظاهر على الشاشة بسهولة عندما تكون في الخارج تحت ضوء الشمس.وأما شاشة هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024 فتأتي من نوع (P-OLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا.الكاميرا:يتضمن كلا الهاتفين أنظمة كاميرات متوسطة الأداء لكن هاتف Moto G Stylus 5G 2024 يوفر صورًا أفضل بنحو عام من هاتف Samsung Galaxy A35.يعود السبب في ذلك إلى الفروق في مواصفات الكاميرات بين كلا الهاتفين ومع أنهما يحتويان على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، فإن مواصفات الكاميرات الأخرى في هاتف موتورولا أفضل بنحو ملحوظ.إذ يضم هاتف سامسونج Galaxy A35 كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وبنحو عام، تعد الكاميرات المقربة التي تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل عديمة الفائدة، وتُنتج صورًا قليلة الجودة.وأما هاتف Moto G Stylus 5G 2024 فيضم كاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل تعمل ككاميرا مقربة أيضًا. وهذا يعني أن الصور الفائقة الاتساع والصور القريبة ستبدو أفضل وتتميز بدقة أعلى من الصور القريبة المصورة بهاتف سامسونج وستبدو أنها مصورة باستخدام هاتف من فئة سعرية أعلى.وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يحتوي هاتف موتورولا على كاميرا أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل ويمكنها التقاط صور واضحة في معظم ظروف الإضاءة، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل وتُنتج صورًا واضحة ولكنها تتضمن تفاصيل أقل مقارنةً بالصور التي يُنتجها هاتف موتورولا.وفيما يتعلق بمعالجة الصور، حدّثت موتورولا عملية المعالجة لتتمكن من الحصول على صور ومقاطع فيديو ذات مظهر أفضل مقارنة بالطرز السابقة. وأما هاتف سامسونج فينتج صورًا معالجة بنحو مفرط وعند استخدامه ستواجه صعوبة في التقاط الصور للعناصر المتحركة مثل: الأطفال والحيوانات الأليفة.المعالج والأداء:يقدم معالج Exynos 1380 الذي يعمل به هاتف Galaxy A35 ومعالج Snapdragon 6 Gen 1 الذي يعمل به هاتف Moto G Stylus 5G 2024 أداءً متطابقًا تقريبًا، لكن Moto G Stylus 5G 2024 يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت تزيد عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي في هاتف سامسونج بمقدار يبلغ 2 جيجابايت، وهذه الزيادة تساعد في تحسين أداء الهاتف عند القيام بمهام متعددة.تبيع شركة سامسونج طرازًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت في بعض المناطق وقد لا يكون متوفرًا في منطقتك، وهذه السعة تُعد الحد الأدنى لضمان الأداء السلس في نظام أندرويد الحديث، لذلك عليك اختيار Moto G Stylus 5G 2024 إذا كنت ممن يقومون بمهام متعددة.كلا الهاتفين يتوفران بسعة قدرها 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويدعمان زيادة مساحة التخزين حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ويتوفر هاتف سامسونج بخيار آخر يأتي بسعة قدرها 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.يدعم Galaxy A35 أحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 6.1، ويدعم نظام الأمان Samsung Knox Vault ويعد هذا الهاتف أول هاتف متوسط من سامسونج يدعم هذا النظام الذي يوفر تشفيرًا عميقًا للبيانات ويحمي من التطبيقات السيئة.بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج Good Lock من سامسونج مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تسمح بتغيير الإعدادات ومظهر الهاتف بالطريقة المناسبة لك.أما هاتف موتورولا فقد حصل على تحديث جديد لواجهة المستخدم يأتي مع عدد من التغييرات المهمة بالإضافة إلى خيارات تخصيص جديدة ومزايا جديدة لتعزيز تجربة الاستخدام.بالإضافة إلى ذلك، يدعم Moto G Stylus 5G 2024 برنامج Smart Connect الجديد من موتورولا الذي يساعد في توصيل الهاتف بالحاسوب المحمول والجهاز اللوحي والتلفاز وبعض الأجهزة الذكية الأخرى بسلاسة.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Moto G Stylus 5G 2024 قلمًا إلكترونيًا على غرار هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra وهذا القلم يُسهّل تدوين الملاحظات وتصفح الويب والتطبيقات.البطارية والشحن:يحتوي هاتفا Moto G Stylus و Galaxy A35 على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولكن هناك فرق في سرعة الشحن؛ إذ يدعم هاتف سامسونج الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وأما هاتف موتورولا فيتفوق عليه بسرعة الشحن فهو يدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.السعر:يُباع هاتف موتورولا (Moto G Stylus 5G (2024 بسعر قدره 400 دولار، وأما هاتف سامسونج Galaxy A35 فيُباع بسعر يبدأ من 387 دولارًا.أيهما تختار؟يعد كلا الهاتفين من أفضل هواتف أندرويد المناسبة لذوي الميزانية المحدودة، ويُعدّ Moto G Stylus 5G 2024 الخيار الأفضل لمعظم الناس ولكن هذا لا يعني أن Samsung Galaxy A35 لا يستحق الشراء.يمتاز هاتف سامسونج بمقاومة أفضل للماء والغبار، وسيحصل على ثلاث ترقيات إضافية لنظام أندرويد مقارنة بهاتف موتورولا. وهذا يعني أن Galaxy A35 سيدعم التحديث لنظام أندرويد 18 وأما هاتف موتورولا فلن يدعم أي تحديث بعد أندرويد 15. فإذا كنت مُهتمًا بالحصول على تحديثات لنظام التشغيل مدةً طويلة، سيكون هاتف سامسونج هو المناسب لك.ومع ذلك، فإن معظم المواصفات الرئيسية الأخرى يتفوق بها هاتف موتورولا على هاتف سامسونج، كما يُعدّ القلم المضمن في Moto G Stylus 5G 2024 مفيدًا للعديد من الأشخاص.