مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان..بالأسعار ..

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تقدم كيا وهيونداي عمالقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددا كبيرا من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، حيث تتنوع بين السيدان والهاتشباك، بالإضافة إلى إصدارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام أبرزها النسختين سبورتاج وتوسان.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع مقارنة بين السيارة كيا سبورتاج وهيونداي توسان.القدرات الفنية للسيارة هيونداي توسان 2024تأتي السيارة هيونداي توسان 2024 بقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو"، متقل بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار "دفع أمامي".ويمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 9 ثواني، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.أبعاد سيارة هيونداي توسان 2024قاعدة عجلات 2680 مم.طول 4500 مم.عرض 1865 ممارتفاع 1651 مم.خلوص ارضي 170 مم.هيونداي توسان 2024أسعار هيونداي توسان 2024يتراوح سعر سيارة هيونداي توسان 2024 بين 1,750,000 جنيه و 2,275,000 جنيه بحسب الفئة المطروحة.القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024تستخد سيارة كيا سبورتاج 2024 محرك سعة 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، قادر على انتاج 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات طراز DSG مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي".تستطيع للسيارة كيا سبورتاج 2024 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية قدرها 8.8 ثانية، ويقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.4 لترات، لكل 100 كيلومتر.أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2024قاعدة عجلات 2680 مم.طول 4515 مم.عرض 1865 مم.ارتفاع 1650 مم.خلوص ارضي 170 مم.كيا سبورتاج 2024أسعار كيا سبورتاج 2024تتراوح أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بين 1,789,900 جنيه و 2,289,900 جنيه للفئة عالية التجهيزات.