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يعد فيفو X100 Pro وشاومي 14 ألترا، من أفضل الهواتف الذكية الرائدة في السوق في الوقت الحالي، فهي تأتي مع تقنيات متطورة، ومجموعة شرائح قوية، ونظام كاميرا مميز، وشحن فائق السرعة، كلاهما هاتفان رائدان قويان بشكل عام، ولكن قد يكون من الصعب اختيار الهاتف الصحيح الذي يناسب احتياجاتك.



مقارنة بين فيفو X100 Pro وشاومي 14 ألترا

في هذا المقال، سنستعرض مقارنة تفصيلية بين هاتف فيفو X100 Pro وشاومي 14 ألترا، لنوضح لك ما هو الهاتف الرائد الأفضل بينهم.



- التصميم:



يعد كل من فيفو X100 Pro وشاومي 14 ألترا من الهواتف الذكية المتميزة المزودة بشاشات منحنية وكاميرات سيلفي مثقوبة، كما يتميز تصميمها بوحدات كاميرا ضخمة دائرية الشكل تستهلك جزءا كبيرا من الجزء الخلفي في كلا الجهازين، كما أنهما يحتويان على إطار مصنوع من الألومنيوم.

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ويتمتع هاتف شاومي بلوحة خلفية مميزة مصنوعة من الجلد النباتي، في حين أن هاتف فيفو يأتي بظهر زجاجي، بينما يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على نسخة من التيتانيوم ويحتوي هاتف فيفو على نسخة من الجلد النباتي متوفرة حصريا في الصين فقط، كلا الهاتفين حاصلان على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء، وهو أمر شائع بين الهواتف المتطورة.- الشاشة:يحتوي هاتف شاومي الرائد على شاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 1440 × 3200 بكسل ومعدل تحديث ديناميكي 1-120 هرتز، تدعم اللوحة تقنية Dolby Vision وHDR10+ و68 مليار لون و3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، كما إنها محمية بواسطة طبقة حماية Xiaomi Shield Glass.وبالمقارنة، يتميز هاتف فيفو X100 Pro بشاشة أطول قليلا بحجم 6.78 بوصة، من نوع LTPO AMOLED بدقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، يتطابق الهاتفان في ذروة سطوع 3000 شمعة في المتر المربع.يحتوي كلا الهاتفين الذكيين على شاشات ممتازة، ومع ذلك، تحتوي لوحة Xiaomi 14 Ultra على عدد أكبر من البكسلات والألوان.- الأداء:يتم تشغيل هاتف شاومي 14 ألترا، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وهو من أقوى معالجات هواتف أندرويد، من ناحية أخرى، يعمل هاتف فيفو Vivo X100 Pro بمعالج من نوع Dimensity 9300، وهو أقوى شريحة هاتف ذكي من ميدياتك.يوفر كلا المعالجين أداء رائعا لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، ومع ذلك، يتمتع Snapdragon 8 Gen 3 بأداء أفضل بالنسبة الألعاب، إذا لم تكن من المستخدمين ذوي الأداء العالي، فإن أيا من هاتين الشريحتين ستعمل بشكل جيد.- الكاميرات:يحتوي هاتف شاومي 14 الترا على 4 أجهزة استشعار داخل وحدة الكاميرا العملاقة، عبارة عن عدسات بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي Vivo X100 Pro على ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل.يحتوي كلا الهاتفين الذكيين على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على كاميرات مُحسّنة من Leica، تم تحسين إعداد كاميرا Vivo X100 Pro بواسطة ZEISS، لذا فأن كلاهما يلتقط صورا ومقاطع فيديو مذهلة بتفاصيل رائعة ودقة ألوان.- البطارية:يحتوي هاتف شاومي 14 ألترا، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، بينما يتمتع هاتف فيفو Vivo X100 Pro ببطارية تبلغ سعتها 5,400 مللي أمبير في الساعة.ومن ناحية الشحن، يدعم هاتف شاومي الشحن السلكي بقدرة 90 وات، وفقا للعلامة التجارية، يستغرق ملء البطارية 33 دقيقة فقط، يدعم الجهاز أيضا الشحن اللاسلكي بقدىة 80 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واطنوبالمقارنة، يدعم هاتف فيفو Vivo X100 Pro الشحن السلكي بقدرة 100 وات، والذي يستغرق 14 دقيقة فقط لملء البطارية بنسبة 50?، ويدعم الجهاز أيضا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.أيهما أفضل؟يعد Xiaomi 14 Ultra و Vivo X100 Pro من الهواتف الرائعة ذات المواصفات المتطورة، يحتوي كلاهما على شاشات وشرائح وكاميرات وميزات اتصال رائعة.اختيار واحد من هذين الهاتفين يتلخص في تفضيلاتك. يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بأنه أكثر سمكا وخفيف الوزن ويحتوي على شاشة أصغر، مع أداء مشابه لـ Vivo X100 Pro، ومع ذلك، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra يقوم بعمل أفضل في الألعاب.بينما يعد Vivo X100 Pro أنحف قليلاً وأطول ولكنه يزن أكثر قليلا، إنه مدعوم بشريحة Dimensity 9300 القوية، ويتمتع كلا الهاتفين الذكيين بقدرات كاميرا وميزات اتصال ممتازة، وسعة البطارية متشابهة إلى حد كبير، حيث توفر ما يصل إلى 9 ساعات من وقت الشاشة.