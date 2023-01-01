مقارنة بين شيرى 8 تيجو وهافال جوليان 2025 .. اعرف الأسعار



شيرى 8 تيجو شيرى 8 تيجو

تحتوى سوق السيارات المصرية على الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك الطرازات من أجل تلبية رغبة المواطنين فى الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات والتكنولوجيات التى تعمل على راحة قائد السيارة وركابه، خصوصا بعد ما تراجع أسعار السيارات واستقرت سوق السيارات المصرية ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع شيرى 8 تيجو و هافال جوليان موديل 2025 .

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- محرك شيرى 8 تيجو موديل 2025تحصل سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتنتج قوة 145 حصان، ويصل عزم دورانها إلى 210 نيوتن/متر .- أبعاد شيرى 8 تيجو موديل 2025تتوافر سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 فى سوق السيارات المصرى بطول 4700 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1746 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .- أسعار شيرى 8 تيجو موديل 2025الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 تباع بسعر مليون و100 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 تباع بسعر مليون و155 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 تباع بسعر مليون و225 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2025 تباع بسعر مليون و280 ألف جنيه .- محرك هافال جوليان موديل 2025عزم دوران سيارة هافال جوليان موديل 2025 يصل إلى 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .- أبعاد هافال جوليان موديل 2025تأتى سيارة هافال جوليان موديل 2025 داخل سوق السيارات المصرية بطول 4472 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .- أسعار هافال جوليان موديل 2025الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و200 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و280 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و360 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة هافال جوليان موديل 2025 تباع بسعر مليون و430 ألف جنيه .