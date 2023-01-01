مقارنة بين سياره شيري تيجو 3 و سياره جيلي جي إكس 3 برو 2024

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ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 التي تقدم من قبل الصانع الصيني، وذلك بعد الاقبال الكبير علي شرائها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة الى ان السوق المصري يتواجد به مختلف فئات السيارات التي تناسب المواطنين بمختلف احتياجاتهم

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ومن ضمن هذه السيارات شيرى تيجو 3 و جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 .- أبعاد شيرى تيجو 3 موديل 2024 :تأتي سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4419 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2510 مم، ويصل حجم الحقيبة الخلفية إلى 550 لتر .- محرك شيرى تيجو 3 موديل 2024 :تحصل سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 125 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج إلى 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .- سعر شيرى تيجو 3 موديل 2024 :تباع سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلى 780 ألف جنيه .- أبعاد جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 :تتوافر سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 في سوق السيارات المصري بطول 4005 مم، وعرض 1706 مم، وارتفاع 1575 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2480 مم، ويصل حجم حقيبتها الخلفية إلى 400 لتر .- محرك جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 :عزم دوران سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 يصل إلى 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 103 حصان .- سعر جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 :تأتي سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلى 780 ألف جنيه .