مقارنة بين سياره شانجان سي-اس-35-بلس و سياره جيلي كول راي 2024|أسعار ومواصفات



شانجان سي-اس-35-بلس شانجان سي-اس-35-بلس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من الإصدارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة بها الكثير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وجاءه تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي ، وبالتالي انخفضت جميع طرازات السيارات الجديدة واصبح هناك اقبال علي شراءها .



- مقارنة بين سيارة شانجان سي-اس-35-بلس و جيلي كول راي موديل 2024 ، بالسوق المصري للسيارات :

- أبعاد جيلي كول راي موديل 2024 :



تأتي سيارة جيلي كول راي موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1609 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

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- محرك جيلي كول راي موديل 2024 :سعه خزان وقود سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 175 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .- سعر جيلي كول راي موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 12 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 166 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 188 ألف جنيه .- أبعاد شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 :تتوافر سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .- محرك شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 :تستمد سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر .- أسعار شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 :الفئة الأولي من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 125 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس تباع بالسوق المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .