مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Fold 6 و S24 Ultra



Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 6

كشفت شركة سامسونج، عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي بتصميم أفقي تحت اسم Galaxy Z Fold، ويأتي الساحر ذو الشاشة المطوية كمنافس لا يستهان به، يهدد سيطرة ملك هواتف أندرويد Galaxy S24 Ultra الذي تقدمه عملاقة التقنية الكورية أيضا.

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مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 6 و Galaxy S24 Ultraيتيح كلا الهاتفان إمكانات أكثر تطورا مما قد يصعب على محبي هواتف الفلاجشيب الإختيار بينهما، وفيما يلي سنستعرض إليك مقارنة تفصيلية لنسهل عليك قرار الإختيار بين أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 و Galaxy S24 Ultra.التصميم:يعد هاتف Galaxy Z Fold 6، الذي تبلغ أبعاده 153.5 × 132.6 × 5.6 ملميتر في حالته غير المطوية، و153.5 × 68.1 × 12.1 ملميتر وهو مطوي، ويزن 239 جراما، أحدث الهواتف القابلة للطي من سامسونج، فهو يتميز بتصميم عبارة عن مزيج متناغم من الأناقة والمتانة والابتكار، وتضمن المفصلة ??وهي نتاج هندسة دقيقة، انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، مما يجعلها جهازا متعدد الاستخدامات للعمل واللعب.بينما يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بتصميم مشابه لإصدارات الشركة السابقة، حيث يقدم تصميما أنيقا وبسيطا يتميز بالحداثة، تبلغ أبعاده 162.3 × 79 × 8.6 مليميتر ويزن 232 جراما، مما يحقق توازنا دقيقا بين المتانة والراحة، يوفر زجاج Corning Gorilla Glass Armor طبقة حماية أقوي مقاومة للصدمات والخدوش، كما أضافت سامسونج لمسة من التيتانيوم لهيكل الهاتف لمزيد من القوة والمتانة.كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، والذي يمكنهما من تحمل ما يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.الشاشة:تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1856 ×2160 بكسل، بقياس 7.6 بوصة، وتعد هذه اللوحات بإنتاج ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتوفير الطاقة، وتضمن متعة بصرية، ويعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز بمثابة ميزة قوة للشاشة، مما يجعل كل تفاعل سلسا وسريع الاستجابة، بالإضافة إلى معدل سطوع تصل ذروته إلى 2600 شمعة في المتر المربع.وبالمقارنة، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة، توفر دقة 1440 × 3120 بكسل، تتألق خبرة سامسونج في تكنولوجيا العرض من خلال الألوان النابضة بالحياة، والأسود العميق، ونسب التباين الممتازة، فسواء كنت تتصفح الويب أو تنغمس في الألعاب، فإن شاشة هذا الهاتف تعدك بتجربة غامرة.الأداء:يعمل كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، وهو شريحة ثمانية النواة تم تطويرها بدقة تصنيع 4 نانو متر خصيصا لهواتف سامسونج جلاكسي من أجل تعزيز أداء تقنية Galaxy AI، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهو يعد بأداء عالي المستوى في جميع المهام، وسواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو تعدد المهام أو تشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإن الجهاز أكثر من قادر على التعامل معها بسهولة.الكاميرا:يتميز Galaxy Z Fold 6 بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل و10 ميجابكسل، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.وبالمقارنة، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، بإعداد كاميرا خلفية رباعية العدسات متعددة الاستخدامات تضم مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل يستخدم تقنية تجميع البكسل لالتقاط لقطات مشرقة ومفصلة، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل للحصول على لقطات أوسع، وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل للحصول على وضوح أكبر، والرابعة عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري والتقريب الرقمي بمعدل 100 مرة، فيما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل ببراعة في التقاط صور سيلفي مفصلة وتسهيل مكالمات الفيديو الواضحة.البطارية:يحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.بينما يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية أكبر قليلا بسعة 5000 مللي أمبير مما يضمن أداءً طويل الأمد، وهو يدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات، مع ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات، مما يسمح لجهازك بشحن أدوات أخرى، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية.السعر:في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، المتاح في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 1900 دولار (أي ما يعادل 91.673 جنيها مصريا)، تصميما مختلفا يستهدف أولئك الأشخاص الذين يفضلون استخدام الاجهزة اللوحية، فهو يقدم بعض مزايا هذه الأجهزة في جهاز ذو شاشة مرنة يسهل طيه ووضعه في جيبك.فيما يقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، الذي يبلغ سعره في مصر حوالي 85.900 جنيها مصريا، دعما لتقنيات الذكاء الاصطناعي لا مثيل لها في هواتف أندرويد والتي يحصل عليها شقيقه Galaxy Z Fold 6 كأحد منتجات الشركة، ولكن يتفوق إصدار جالاكسي القياسي S24 Ultra، من حيث عمر البطارية ودعم العمل مع قلم S Pen المفيد والمثبت في الإطار، مما يعد جهاز قوي بشكل مذهل ومزود بأحدث التقنيات والتجارب المتميزة.