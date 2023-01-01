مقارنة بين سامسونج Galaxy Z Fold 6 و شاومي Mix Fold 4



Mix Fold 4 Mix Fold 4

لسنوات كانت شركة سامسونج مسيطرة على قطاع الهواتف القابلة للطي بأجهزة مميزة، حتي بدأت المنافسة الشرسة مع ظهور أجيال جديدة من الأجهزة ذات الشاشات المطوية بإمكانات قوية وسعر أقل، يعد أحدثهم هو هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 4، والذي يأتي كمنافس قوى لوحش سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 6، من خلال تقديم مواصفات عالية الجودة ولكن أيضا بتكلفة أرخص من سامسونج.

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مقارنة بين شاومي Mix Fold 4 وسامسونج Galaxy Z Fold 6في هذا المقال، نستعرض مقارنة تفصيلية بين هاتف شاومي Mix Fold 4 وسامسونج Galaxy Z Fold 6، لتقديم نظرة ثاقبة حول التصميم والعرض والأداء وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية لكلا الهاتفين كمنافسين جديرين بالملاحظة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة راقية.التصميم:يأتي كلا الهاتفين بنفس التصميم تقريبا، ولكن بأبعاد مختلفة، تبلغ أبعاد هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، حوالي 153.5 × 132.6 × 5.6 ملميتر في حالته غير المطوية، و153.5 × 68.1 × 12.1 ملميتر وهو مطوي، ويزن 239 جراما، جراما، وتضمن المفصلة، ??وهي نتاج هندسة دقيقة، انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، مما يجعلها جهازا متعدد الاستخدامات للعمل واللعب.بينما يأتي هاتف شاومي Mix Fold 4، بتصميم أنحف قليلا وأخف وزنا أيضا، فهو يتميز بهيكل نحيف يبلغ سمكه 4.59 ملم عندما يكون مطويا و9.47 ملم في حالته المطوية، ويزن حوالي 226 جراما فقط، ويمتاز بإطار منحني مصنوع من الألومنيوم وهيكل مصنوع من ألياف الكربون عالية القوة T800H.كلا الجهازين هما من أول الهواتف القابلة للطي الحاصلة على تصميم مقاوما للماء، والذي يمكنهما تحمل البقاء أسفل الماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.الشاشة:يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 6، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1856 ×2160 بكسل، بقياس 7.6 بوصة، ويعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز بمثابة ميزة قوة للشاشة، مما يجعل كل تفاعل سلسا وسريع الاستجابة، بالإضافة إلى معدل سطوع تصل ذروته إلى 2600 شمعة في المتر المربع.بينما يتميز هاتف شاومي Mix Fold 4، بشاشة رئيسية قابلة للطي مصنوعة من زجاج فائق النحافة (UTG) بقياس 7.98 بوصة، تتميز بدقة FHD + وتدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 1-120 هرتز، توفر ما يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من السطوع.الأداء:من حيث الأداء، يعمل كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت، بفضل هذا المعالج يقدم كلا الهاتفين أداء عالي المستوى في جميع المهام.الكاميرا:يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل و10 ميجابكسل، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Mix Fold 4 مزودا بإعداد كاميرا Leica رباعية بدقة 50 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل.البطارية:يحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.بينما يحتوي هاتف شاومي Mix Fold 4 على بطارية Xiaomi Surge بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 67 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، مما يضمن بقاء الجهاز قيد التشغيل أطول فترة ممكنة وإعادة شحنه بسرعة أيضا.السعر:يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، في الأسواق العالمية من 1900 دولار (أي ما يعادل 91.673 جنيها مصريا). بينما يبلغ سعر هاتف شاومي Mix Fold 4، في الصين حوالى 1237 دولار (أي ما يعادل 59.643 جنيها مصريا)