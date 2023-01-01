مقارنة بين جوجل Pixel 9 Pro وهونر Magic 6 Pro



جوجل Pixel 9 Pro و هونر Magic 6 Pro جوجل Pixel 9 Pro و هونر Magic 6 Pro



ساعد الذكاء الاصطناعي الهواتف الرائدة بأن تصبح أكثر ذكاء، والتي تأتي مؤخرًا مع العديد من الامكانيات المدهشة التي لا يمكن لأحد أن يتوقع وجودها في هاتف ذكي، من بين أحدث هذه الابتكارات هاتف جوجل الجديد Pixel 9 Pro، وهونر Magic 6 Pro.

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مقارنة بين جوجل Pixel 9 Pro و هونر Magic 6 Proتهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل مفصل لهذه الهواتف، يغطي جوانب مثل التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة لكل من هاتف جوجل Pixel 9 Pro و هونر Magic 6 Pro.التصميم:لا يقتصر تصميم الهاتفين على الجماليات فحسب، بل إنهما شهادة على براعة التصميم الهندسية، يتميز هاتف جوجل Pixel 9 Pro، بلوحة خلفية مميزة مصنوعة من الزجاج محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2، تضم اللوحة الخلفية وحدة كاميرا مستطيلة الشكل فيما تبلغ أبعاد الهاتف 152.8 × 72 × 8.5 مليميتر، ويزن حوالي 199 جراما، وهو يتميز بإطار مصنوع من الألومنيوم يعمل على تحسين مقاومة السقوط والخدوش.بينما يتميز هاتف هونر Magic 6 Pro بتصميم محكم مع حواف منحنية في الأمام والخلف، تبلغ أبعاده 162.5× 75.8 × 8.9 مليميتر ووزن يبلغ 225 جراما، كما أنه يتميز بلمسة من الحداثة والأناقة حيث يأتي بإطار مصنوع من الألومنيوم، مع لوحة خلفية مصنوعة من الجلد النباتي تضم جزيرة كاميرا دائرية الشكل، مع جودة بناء تشعرك بالقوة في متناول اليد.وعندما يتعلق الأمر بالحماية ضد الماء والغبار، يقدم كلا الهاتفين الذكيين نفس معيار المقاومة IP68، مما يشير إلى أن الجهازين مقاومان تماما للغبار ويمكنهما تحمل الغمر في الماء لمسافة تزيد عن متر واحد لمدة 30 دقيقة.الشاشة:يتمتع هاتف جوجل Pixel 9 Pro، بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 6.3 بوصة، وبدقة Quad HD، تبلغ 1280 × 2856 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، توفر سطوع HBM يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وذروة سطوع تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، ويدعم تقنية HDR10+، وDolby Vision، وتأتي الشاشة مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.وبالمقارنة، يتميز هاتف هونر Magic 6 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، وهو يدعم تقنية HDR10+ ووضع حماية العين وDolby Vision وأقصى سطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع بتقنية HDR، كما تتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Jurhino وتوفر 1 مليار لون.المعالج والذاكرة:يستمد هاتف Pixel 9 Pro، طاقته من معالج جوجل الجديد Tensor G4، المقترن بوحدة معالجة رسوميات Mali-G715 MC7، وذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بينما يتم تشغيل هاتف هونر Magic 6 Pro بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بوحدة معالجة الرسوميات Adreno 750 وذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت.الكاميرا:يتميز هاتف جوجل Pixel 9 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 42 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.وبالمقارنة، يتمتع هاتف هونر Magic 6 Pro بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة متغيرة تتراوح من f/1.4 إلى f/2.0، مصحوبة بعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/2.0، ومستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل مع فتحة f/2.6، وOIS، وتقريب بصري 2.5x، وتقريب رقمي 100x، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ومستشعر ToF 3D.البطارية والشحن:يحتوي هاتف جوجل Pixel 9 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 27 وات وشحن لاسلكي بقدرة 21 وات ودعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 12 وات.بينما يحزم هاتف هونر Magic 6 Pro بطارية بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة، وشريحة HONOR E1 Power Enhanced Chip التي تحافظ على طاقة الجهاز، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 66 وات، والشحن السلكي العكسي بقدرة 5 وات.السعر:في نهاية المطاف، يعود الاختيار بين هؤلاء العمالقة الرائدين إلى التفضيل الشخصي، حيث يوفر هاتف هونر Magic 6 Pro مواصفات أساسية أفضل مثل شاشة فائقة الدقة ونظام الكاميرا المتطور وسعة بطارية ضخمة، مقابل سعر مقابل حوالي 999 دولار (أي ما يعادل 49.149 جنيها مصريا)، بينما يوفر هاتف جوجل هاتف جوجل Pixel 9 Pro، مواصفات أساسية أفضل مثل الأداء الفائق ونظام الكاميرا الأكثر تنوعا، مقابل سعر 999 جنيه استرليني (أي ما يعادل 62.953 جنيها مصريا).