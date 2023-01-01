مقارنة بين أرخص عربيتين أوتوماتيك في مصر



بي واي دي F3 و سوزوكي اسبريسو بي واي دي F3 و سوزوكي اسبريسو

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى سعر مناسب مقارنة بالإصدارات الأخرى، ويضم السوق المصري عدد كبير منها باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية وأيضا التصميم الخارجي.

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وتعتبر السيارة بي واي دي F3 التي نتمي إلى فئة السيدان، والسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024، من أرخص السيارات التي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيك في السوق المصري.ونقدم مقارنة بين النسخة بي واي دي F3 و سوزوكي اسبريسو موديل 2024 في مصر من ناحية الاسعار وأبرز المواصفات الفنية.القدرات الفنية للسيارة بي واي دي F3زودت السيارة بي واي دي F3 2024 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.قياسات وأبعاد السيارة بي واي دي F3الطول 4533 مم.قاعدة العجلات 2600 مم.الارتفاع 1490 مم.العرض 1705 مم.الخلوص الارضي 170 مم.سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024يبلغ سعر السيارة بي واي دي F3 "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر نحو 600 ألف جنيه و650 ألف جنيه لموديل 2025.القدرات الفنية للسيارة سوزوكي اسبريسويستطيع محرك السيارة سوزوكي اسبريسو 2024 أن ينتج قوة قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، حيث تقدم بمحرك سعة 1000 سي سي، مع ناقل سرعات اوتوماتيك 5 غيار، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية.الابعاد الخارجية وقياسات السيارة سوزوكي اسبريسوالطول الكلي 3565 مم.عرض السيارة 1520 مم.الارتفاع الكلي 1549 مم.طول قاعدة العجلات 2380 مم.الخلوص الارضي 180 مم.سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024يبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 في مصر نحو 549.900 جنيه.