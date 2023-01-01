مقارنة بالأسعار والمواصفات بين شاومي Poco X6 Neo ولا ريلمي P1..

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تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف شاومي Poco X6 Neo وريلمي P1.



يعتبر هاتف شاومي Poco X6 Neo منافسا جديرا لهاتف ريلمي الجديد Realme P1، نظرا لوجود هذين الهاتفين في نفس النطاق السعري، فمن الصعب على المشترين الاختيار بينهما، لذلك، في هذه المقالة، سنستعرض مقارنة فاحصة على مواصفات ومميزات هذه الأجهزة لمساعدتك في اختيار شراء الهاتف المناسب لك.



التصميم:

يتبع هاتف Realme P1 الجديد لغة تصميم سلسلة ريلمي Realme 12 مع كاميرا خلفية دائرية الشكل، بتصميم أنيق يتميز بحواف مسطحة وخلفية لامعة تبلغ أبعاده 163 × 75.5 × 8 مليميتر، ووزن 188 جراما، وبالمقارنة، يتميز هاتف شاومي Poco X6 Neo، بتصميم مضغوط قليلا يشبه الصندوق يتميز بفتحة كاميرا مستطيلة أكبر وجوانب مسطحة، تبلغ أبعاده 161.1× 75 × 7.7 ملميتر ويزن 175 جراما.

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الشاشة:يحتوي كلا الطرازين على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ولكن توفر شاشة هاتف شاومي Poco X6 Neo ذروة سطوع يصل إلى 1000 شمعة، وتوفر شاشاة ريلمي P1 سطوعا يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها الخيار الأكثر سطوعا لهذين الجهازين.الكاميرا:عندما يتعلق الأمر بالكاميرات، يأتي Realme P1 مزودا بكاميرا مزدوجة تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ومع ذلك، يتفوق هاتف شاومي في هذا المجال، حيث يأتي Poco X6 Neo، مزودا بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. في المقدمة توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.الأداء:يعمل هذين الهاتفين بمعالجات من إنتاج شركة ميدياتك، ولكن بإصدارات مختلفة، يتم تشغيل هاتف ريلمي P1 بواسطة معالج Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.بينما زودت شاومي هاتف Poco X6 Neo، بمعالج Dimensity 6080، يدعم هذا المعالج ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وللتخزين، يصل الهاتف بسعة 128 أو 256 جيجابايت.البطارية:يعمل كلا الجهازين بسعة بطارية 5000 مللي أمبير، لكن يدعم هاتف ريلمي P1 الشحن السريع بقدرة 45 وات، فيما يتم شحن هاتف شاومي Poco X6 Neo بقدرة 33 وات.السعر:يعد هاتف ريلمي P1، الذي يبلغ سعره حوالي 8.442 جنيها مصريا، خيارا أفضل من حيث التصميم ونظام التشغيل الأحدث، وعلى الرغم من ذلك، يعد هاتف شاومي Poco X6 Neo ، الذي يتوفر مقابل سعر يبدأ من 9.320 جنيها مصريا، جهازا رائعا بسعة ذاكرة وصول عشوائي أكبر، لكن معالجه ليس بنفس قوة المعالج الموجود في Realme P1.