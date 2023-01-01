مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد: تقدم ملحوظ في طريق الانتقال

ويبلغ بلعيد من العمر 25 عاما، كما شارك كظهير أيمن من قبل في بعض المباريات.
يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بداية من الموسم المقبل وفقا لتقارير جزائرية.
وقاد بلعيد اتحاد العاصمة للتتويج بلقب النسخة الماضية من الكونفدرالية وسجل هدف للفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.
وبحسب صحيفة صحيفة "الشعب" الجزائرية، فإن مفاوضات الأهلي مع اتحاد العاصمة لضم زين الدين بلعيد في بداية الموسم المقبل تسير في الطريق الصحيح.
وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى دخول زين الدين بلعيد ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه. (طالع التفاصيل)
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