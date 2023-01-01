مفاجأت جديدة في واقعة سفاح التجمع.. تفاصيل



سفاح التجمع سفاح التجمع



تفاصيل جديدة في قضية سفاح التجمع الشهير بـ سفاح النساء، حيث تبين أن السبب الرئيسي وراء ارتكابه جرائم بحق الفتيات هي زوجته التي اتهمها من قبل بارتكاب جريمة الزنـ ـا وأنها كانت تمارس علاقات غير شرعية مع الرجال أثناء عدم تواجده.



التحريات والتحقيقات مع سفاح التجمع الشهير، كشفت العديد من المفاجآت والتفاصيل المثيرة، حيث تبين أن المتهم قام بارتكاب 3 جرائم مختلفة بحق فتيات ليل وساقطات حيث قرر خلال التحقيقات أنه لا يتذكر كم جريمة ارتكبها، إلا أنه كشف عن تفاصيل ارتكاب جرائمه وكيفية تنفيذها.



سفاح التجمع

وتبين أن سفاح التجمع، منفصل عن زوجته منذ سنوات نتيجة خلافات بينهما قام على أثرها برفع قضية اتهمها فيها بـ الزنـ ـا، حيث أكد خلال التحقيقات أنه اكتشف خيانتها وعلاقاتها المتعددة بالرجال حيث كانت تستغل عدم تواجده وتمارس علاقات غير شرعية مع الرجال، حيث انفصل عنها واحتفظ بنجله الوحيد.

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وتبين أن المتهم يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة دولية ويقوم ببث مقاطع فيديو عبر تيك توك مضمونها عن اللغة الإنجليزية، وانه قام بإعداد غرفة عازلة للصوت داخل شقته في كمبوند التجمع الخامس، وقام بإحضار فتيات الليل داخل الغرفة لممارسة الرذيلة معهن وإجبارهن على تعاطي الآيس حتى الوفاة.وتبين أن خيانة زوجة سفاح التجمع وراء ارتكابه الجرائم بحق فتيات الليل والساقطات للانتقام من زوجته في النساء، من خلال مواقعتهن بطريقة غير سوية والاعتداء عليهن ثم التخلص منهم في المناطق الجبلية والصحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، ثم كان يذهب إلى بورسعيد لتناول وجبة سمك بعد الانتهاء من كل جريمة يرتكبها.وكشفت التحريات أن المتهم يدعى كريم تيك توكر شهير ومدرس لغة إنجليزية وكان يقطن بأحد التجمعات السكنية الشهيرة في التجمع، وكان الجيران يعتقدون بأنه أجنبي بسبب اللغة وطريقة التعامل وسيارته الفارهة بالإضافة إلى الكلب الخاص به، وأنه كان شخصا مثيرا للجدل وغير طبيعي.