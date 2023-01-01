مفاجأة .. نجم الزمالك : لعبت ماتش القمة مع الأبيض وأنا موقع للأهلي

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كشف وائل القباني اللاعب السابق في صفوف الزمالك، أسرارا جديدة حول مسيرته الكروية والتحولات التي شهدها مساره المهني.



وخلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على قناة أون تايم سبورتس، كشف القباني عن تفاصيل مدهشة حول توقيعه لنادي الأهلي بينما كان يمثل الزمالك بشكل رسمي.

وائل القباني افتتح الحوار بالحديث عن فترة توقيعه لنادي الأهلي، بينما كان لا يزال يمثل الزمالك بشكل رسمي. وهذه الحقيقة المدهشة جذبت انتباه الجماهير ورواد وسائل الإعلام على حد سواء. فقد عرض وائل القباني تفاصيل هذا التوقيع المثير والتحديات التي واجهها خلاله.



تجربة وائل القباني مع الزمالك

وفي بداية الأمر، تحدث وائل القباني عن تجربته مع نادي الزمالك حيث قضى في صفوفه ثماني مواسم مليئة بالإنجازات والبطولات. وحصل القباني على 11 بطولة خلال فترة ارتدائه لقميص الفريق الأبيض، منذ موسم 1999-2000 وحتى موسم 2006-2007. وكانت أبرز هذه البطولات احتكار الزمالك للدوري في موسم كانت فيه المنافسة قوية، وكذلك تحقيق العديد من الألقاب الأخرى على مستوى البطولات المحلية والقارية.

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الكشف عن توقيع الأهليوما كان من الجميع إلا أن يندهش عندما كشف القباني عن أنه وقّع لنادي الأهلي وهو لا يزال يلعب للزمالك بشكل منتظم. وتحدث القباني عن مباراة خاصة جمعت الزمالك بالأهلي، حيث فاز الفريق الأبيض في تلك المباراة الحاسمة خلال الموسم الذي انتهى بتتويجهم بلقب الدوريتفاصيل الأرقام والإنجازاتوتطرق وائل القباني أيضًا إلى الأرقام والإحصاءات خلال مسيرته الكروية. شارك القباني في 229 مباراة، بما في ذلك 167 مباراة في الدوري المصري و29 في كأس مصر و29 في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباريات في بطولات أخرى مثل السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي. سجل القباني 20 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال مسيرته الممتدة.في الختام، يظل وائل القباني من الشخصيات البارزة في تاريخ نادي الزمالك، حيث ترك بصمة لامعة في مسيرته مع الفريق. بغض النظر عن التفاصيل المدهشة حول توقيعه للأهلي، فإن مسيرة القباني الرياضية تظل مليئة بالإنجازات والألقاب التي ستبقى خالدة في ذاكرة عشاق الكرة المصرية.