مفاجأة .. نجم الزمالك : لعبت ماتش القمة مع الأبيض وأنا موقع للأهلي

الكشف عن توقيع الأهلي
كشف وائل القباني اللاعب السابق في صفوف الزمالك، أسرارا جديدة حول مسيرته الكروية والتحولات التي شهدها مساره المهني.
وخلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على قناة أون تايم سبورتس، كشف القباني عن تفاصيل مدهشة حول توقيعه لنادي الأهلي بينما كان يمثل الزمالك بشكل رسمي.
وائل القباني افتتح الحوار بالحديث عن فترة توقيعه لنادي الأهلي، بينما كان لا يزال يمثل الزمالك بشكل رسمي. وهذه الحقيقة المدهشة جذبت انتباه الجماهير ورواد وسائل الإعلام على حد سواء. فقد عرض وائل القباني تفاصيل هذا التوقيع المثير والتحديات التي واجهها خلاله.
تجربة وائل القباني مع الزمالك
وفي بداية الأمر، تحدث وائل القباني عن تجربته مع نادي الزمالك حيث قضى في صفوفه ثماني مواسم مليئة بالإنجازات والبطولات. وحصل القباني على 11 بطولة خلال فترة ارتدائه لقميص الفريق الأبيض، منذ موسم 1999-2000 وحتى موسم 2006-2007. وكانت أبرز هذه البطولات احتكار الزمالك للدوري في موسم كانت فيه المنافسة قوية، وكذلك تحقيق العديد من الألقاب الأخرى على مستوى البطولات المحلية والقارية.
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