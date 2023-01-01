مفاجأة من العيار الثقيل.. الأهلي يقترب من ضم نجم زد



كولر كولر

شارك الإعلامي أحمد حسن، منشورا بشأن بالنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتب: “مصدر بالأهلي كولر يوافق علي ضم محمد إسماعيل مدافع زد في الميركاتو الصيفي الجاري”.بشكل نهائي.. عدم التفريط في الشحاتوحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب حسين الشحات جناح القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.من جانب اخر، كان الأهلي أعلن الانسحاب من كأس مصر بناء على قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق لحصول لاعبيه على راحة كافية منعا لتلاحم المواسم.ويحمل الأهلي لقب بطولة كأس مصر في نسختها الماضية بعدما فاز على الزمالك في النهائي 2-صفر خلال المباراة التي أقيمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.