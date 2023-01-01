مفاجأة ..لجمهور القلعة البيضاء.. زيزو يغيب عن الزمالك 7 مباريات

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صورة الخبر: زيزو
زيزو


تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم، يبلغه خلاله بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المنتخب الأولمبي المصري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي ستنطلق يوم 24 يوليو 2024.

حال الموافقة على مشاركة "زيزو" في الأولمبياد؛ ينضم اللاعب لمعسكر المنتخب المصري، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني، يوم 13 يوليو 2024.

ويستمر غياب اللاعب عن الزمالك حتى يوم 30 يوليو، وهو موعد آخر مباراة في دور المجموعات، وحال استمرار المنتخب في مشواره، تقام مباراة الدور ربع النهائي يوم 2 أغسطس، ثم لقاء الدور نصف النهائي يوم 5 أغسطس، لينتظر لقاء المباراة النهائية أو المركز الثالث يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ويفقد الزمالك مجهودات زيزو بعد انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في 7 مباريات، أبرزها سيكون لقاء بيراميدز، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 بدوري NILE.

المباريات التي سيغيب فيها زيزو عن الزمالك، بسبب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، هي:

1- مباراة بلدية المحلة.. يوم 15 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 17.

2- مباراة بروكسي.. يوم 18 يوليو، في دور الـ32 من كأس مصر.
3- مباراة الداخلية.. يوم 21 يوليو، في الجولة 31 من دوري NILE.

الزمالك
4- مباراة بيراميدز يوم 26 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 18.

5- المقاولون العرب يوم 29 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 19.

6- لقاء الجونة يوم 2 أغسطس، في لقاء الجولة 32 من دوري NILE (سيصل حالة الخروج من دور المجموعات قبلها بيومين على الأكثر).

أما في حالة التأهل للدور ربع النهائي، المباراة تقام يوم 2 أغسطس ويغيب عن:

7- مباراة زد يوم 5 أغسطس، في لقاء مؤجل من الجولة 23.

المصدر: elbalad

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