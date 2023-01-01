مفاجأة ..لجمهور القلعة البيضاء.. زيزو يغيب عن الزمالك 7 مباريات

ويفقد الزمالك مجهودات زيزو بعد انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في 7 مباريات، أبرزها سيكون لقاء بيراميدز، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 بدوري NILE.
تلقى نادي الزمالك، خطابا رسميا من نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم، يبلغه خلاله بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المنتخب الأولمبي المصري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي ستنطلق يوم 24 يوليو 2024.
حال الموافقة على مشاركة "زيزو" في الأولمبياد؛ ينضم اللاعب لمعسكر المنتخب المصري، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني، يوم 13 يوليو 2024.
ويستمر غياب اللاعب عن الزمالك حتى يوم 30 يوليو، وهو موعد آخر مباراة في دور المجموعات، وحال استمرار المنتخب في مشواره، تقام مباراة الدور ربع النهائي يوم 2 أغسطس، ثم لقاء الدور نصف النهائي يوم 5 أغسطس، لينتظر لقاء المباراة النهائية أو المركز الثالث يومي 8 و9 من الشهر نفسه.
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