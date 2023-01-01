مفاجأة صادمة في قضية سفاح التجمع: دفاع المتهم يهدد بكشف حقائق جديدة



سفاح التجمع سفاح التجمع



قال عضو بهيئة الدفاع عن سفاح التجمع إنه سيفجر مفاجأة خلال الفترة المقبلة من شأنها قلب موازين القضية، حسب قوله.

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وكشف دفاع المتهم، عن مصير ابن المتهم، قائلا إن والدة سفاح التجمع حصلت على حكم حضانة الطفل، وجارٍ اتخاذ إجراءات تنفيذه.وقال محامي سفاح التجمع ان موكله ليس سويًّا، ويعاني من انفصام في الشخصية، ويجب خضوعه للملاحظة النفسية، والكشف على قواه العقلية، ورفض النيابة العامة لطلبه كان بسبب استجوابها للطبيب الشرعي مسبقا لكنها رأت من منظورها أن المتهم ليس مريضا، وهو ما يحسمه الطبيب النفسي فقط وليس رأي النيابة أو المحكمة.وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الجلسة الرابعة لـمحاكمة سفاح التجمع، ليوم الخميس المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.وقال دفاع سفاح التجمع لهيئة المحكمة، “لن أترافع في هذه الدعوى إذا لم تحقق لي هيئة المحكمة طلبي”.واعترض ممثل النيابة العامة على طلب دفاع المتهم بعرضه على الطب النفسي، رافضا الفكرة.ووصل إلى محكمة جنايات القطامية، المنعقدة في التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن بعد وفاتهن والمعروف إعلامياً بسفاح التجمع.واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لمرافعة النيابة العامة في قضية سفاح التجمع.وخلال الجلسة الماضية، دخل المتهم كريم محمد، سفاح التجمع، في حالة من البكاء أثناء ذكر اسم حبيبته حنان خلال مرافعة النيابة العامة.وبدأ ممثل النيابة العامة خلال جلسات محاكمة سفاح التجمع الماضية، مرافعته في قضية سفاح التجمع الخامس الذي قتل 3 أشخاص قائلا: “إن الشريعة الإسلامية جاءت لكم بالقصاص من المتهم”.وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال جلسة سفاح التجمع، أمام جنايات القاهرة: "أحمل على عاتقي تمثيل النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، هذا المجتمع يناشدكم بالحق أن تضربوا بيد من حديد على هذا المتهم”.من جانبه، قدم دفاع سفاح التجمع الخامس خالص تعازيه للضحايا، ودعا لهم بالمغفرة.وقال: “أنا وكلت أمس للمرافعة عن القضية”، وطالب خلال الجلسة الماضية بتأجيل القضية، استعدادا للمرافعة، وردت النيابة العامة قائلة إنها جاهزة للمرافعة.